Karate, Open League di Messina: Fortitudo 1903 a ‘valanga’

Sarà una vera e propria “valanga amaranto” quella che nel weekend del 7 e 8 giugno rappresenterà i colori della Fortitudo 1903 di Reggio Calabria all’Open League di Karate a Messina. La società reggina sarà infatti presente con ben 30 atleti e 4 Insegnanti Tecnici confermandosi tra le realtà più numerose della manifestazione federale che vedrà la partecipazione di oltre mille karateka provenienti da tutta Italia. Il Presidente Riccardo Partinico, i Tecnici Rossella Zoccali, Alessandra Benedetto ed i Collaboratori Iurie Ravliuc e Alessandra Attisano dirigeranno in gara, per la classe Juniores: Barbara Ambrosiano (-48 kg), Giuliana Amodeo (+66 kg), Luca Antonino Maria Di Marno (-61 kg), Giuseppe Ferrinda (-61 kg) e Marco Nucara (-55 kg);

per la classe Under 14 femminili: Chiara Licia Amoddeo (+52 kg), Giorgia Cartisano (-42 kg), Gaia Maria Chirico (+52 kg), Anita Cuzzola (-52 kg), Rebecca Pinto (-42 kg) e Aleksandra Romolo (+52 kg);

per la classe Cadetti femminili: Chiara Chirico (+61 kg) e Clarissa Colarossi (+61 kg);

per gli Under 14 maschili: Alessandro Favasuli (-55 kg), Mattia Grilletti (-55 kg), e Alex Tatomir (-55 kg), Stefano Laganà (-50 kg), Fabio Liamani Chiricosta, Saverio Morabito, Umberto Morabito, Robert Gabriel Musat, Gabriele Alfredo Russo e Giuseppe Sanzo (tutti +55 kg); per i Cadetti maschili: Francesco Santoro (-52 kg), Ettore Forgione e Antonio Giacco (-63 kg), Antonino Cuzzocrea ed Ettore Ferraro (-70 kg), Michele Barbaro e Simone Polimeni (+70 kg).

Il Presidente Prof. Riccardo Partinico dichiara: “Una presenza massiccia, la più alta tra tutte le società d’Italia, che conferma la crescita del movimento amaranto, premia il lavoro svolto quotidianamente dallo staff tecnico e dimostra la fiducia dei genitori nei confronti della società”. Per la Fortitudo 1903 l’Open League di Messina rappresenta un importante banco di prova in vista dei prossimi appuntamenti nazionali, ma anche l’occasione per confrontarsi con alcune delle migliori realtà del karate italiano.