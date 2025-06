Karate, ‘Trofeo del Mediterraneo’: è oro per il reggino Giovanni Tramontana

Si è svolta la manifestazione di karate autorizzata dalla FIJLKAM a carattere nazionale, denominata II Trofeo Internazionale del Mediterraneo, nella prestigiosa location del palazzetto Palareschifina di Messina, che ha visto la partecipazione di 94 società provenienti da tutte le regioni d’Italia e qualcuna anche dall’estero, con quasi 1000 atleti iscritti, che si sono “confrontati” tra loro, nelle discipline del Kata e del Kumite.



Il giovane atleta reggino, Giovanni Tramontana, si è presentato nella categoria Kumite juniores – 76 Kg, una delle categorie più numerose e agguerrite. L’atleta quindicenne, guidato e seguito dal Maestro Giuseppe La Fauci, che lo allena presso la palestra Karate Catona di Reggio Calabria, ha affrontato vari combattimenti, con lucidità e tenacia, contro tutti gli altri contendenti, vincendo e superando brillantemente ogni avversario tra eliminatorie, quarti di finale e semifinale, con punteggi quasi tennistici. Non si è affatto intimorito, stante il livello dei rivali, e di contro, è arrivato fino alla finale, avendo bene in mente l’obiettivo, e seguendo sempre i buoni suggerimenti del suo Maestro. La finale è stata veramente tirata e contesa, ma Giovanni alla fine, ha conquistato meritatamente la medaglia d’oro di categoria e portando così a Reggio, il Trofeo del Mediterraneo.

La giovane promessa reggina, già campione regionale 2024, di cui spesso abbiamo dato notizie dei suoi brillanti risultati agonistici, sta pian piano diventando una realtà del karate calabrese, e non solo. Infatti ci giungono notizie che quest’anno parteciperà a molti appuntamenti nel panorama italiano ed anche estero, preparandosi molto attentamente per riconfermarsi ai campionati regionali 2025, in modo tale da staccare il pass per i campionati italiani che si svolgeranno il prossimo novembre. Complimenti al “nostro” Giovanni Tramontana!