Katia Ricciarelli stasera al Teatro Cilea

“Avete una città bellissima. La Calabria dovrebbe sfruttare il turismo e le sue risorse. E’ un peccato che ancora oggi, il nostro Paese non abbia capito le sue potenzialità”. E’ una Katia Ricciarelli pronta ed emozionata a calcare il palco del teatro “Cilea” insieme ai cori del liceo scientifico “Da Vinci”, insieme per un concerto di beneficienza. Nella sala conferenze di Palazzo “Alvaro”, è il consigliere provinciale e regionale Francesco Cannizzaro e la dirigente scolastica Giuseppina Princi ad accogliere il noto soprano veneto protagonista del concerto benefico il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Hospice Via delle Stelle. Il concerto “Staring at the sun”, patrocinato dalla Provincia e con la compartecipazione dell’imprenditoria reggina “Win costruzione” di Enzo Malara, ha coinvolto i cori del liceo “BeFree” e “FreeTogherher” diretti dalla professoressa Marialuisa Fiore e accompagnati dall’orchestra “Amici del Leonardo da Vinci” magistralmente seguita dal maestro Bruno Tirotta. La nota cantante lirica Ricciarelli proporrà parte del suo repertorio e alcuni noti brani con i cori del liceo.

“Quando ci siamo sentiti al telefono con la signora Ricciarelli ha subito accettato il mio invito – afferma il consigliere Cannizzaro – Era entusiasta di tornare a Reggio Calabria per cantare insieme ai nostri giovani talenti del liceo “Da Vinci”. Per noi, oltre ad essere un concerto che aiuterà una delle strutture sanitarie che, purtroppo, sta vivendo un periodo buio, metterà in risalto i nostri ragazzi e il cuore di una città che, a qualche ora prima del grande evento, ha siglato il tutto esaurito”.

La beneficienza é una delle mission del liceo scientifico che, con il suo dirigente scolastico Princi e un corpo docente eccellente, oltre a curare la formazione didattica di ogni studente avvicina questi al prossimo. “I nostri ragazzi insieme al soprano Ricciarelli regaleranno una serata indimenticabile e carica di pathos”.

La serata condotta dalla giornalista Alessandra Giulivo prevede anche la consegna di borse di studio agli studenti del liceo distintisi per merito nell’anno scolastico 2014/2015: in particolare, agli allievi diplomati con 100 e lode e ai vincitori di concorsi nazionali ed internazionali.

“Sono emozionata e felice di cantare a Reggio Calabria – conclude la Ricciarelli – I giovani devono conoscere e vivere il teatro. Ci sono tanti ragazzi che disconoscono colossi lirici e questa è una grande tragedia. Bisogna studiare, avere tanta abnegazione e, soprattutto, mettere impegno in tutto quello che si fa. Ringrazio l’onorevole Cannizzaro per avermi contattata regalandomi una serata in cui io mi affiancherò a tanti giovani talenti reggini”.