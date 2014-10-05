Kiwanis Divisione Calabria 2, Antonio Ielo nuovo Luogotenente

Passaggio delle consegne alla presenza del Governatore del Distretto Italia San Marino Elio Garozzo E’ il dott. Antonio Ielo il nuovo Luogotenente Governatore del Kiwanis Divisione Calabria 2. Ielo è subentrato all’ing. Francesco Suraci nel rituale passaggio delle consegne che si è svolto nei giorni scorsi alla presenza del Governatore del Distretto Italia San Marino Elio Garozzo.”

Ringrazio i soci di tutta la Divisione per la fiducia che mi è stata accordata nell’affidarmi un ruolo così importante”, ha esordito il neo luogotenente governatore nel corso del suo intervento. “Il simbolico scambio del collare tra due governatori rappresenta il passaggio del testimone, un passaggio di responsabilità che ha come fine la crescita del Kiwanis. Ho accettato l’incarico perché credo profondamente nel Kiwanis e nelle sue finalità. A mio parere se crediamo negli ideali associativi e se ci muoviamo in squadra, creando le condizioni e le occasioni perché il governo della Divisione e dei club sia il più possibile partecipato, possiamo raggiungere grandi risultati”.Ielo ha illustrato gli obiettivi per l’anno sociale 2014-2015 sottolineando come il futuro dell’associazione passi “anche e soprattutto attraverso il coinvolgimento di ragazzi e giovani professionisti”. In particolare, secondo il neo luogotenente “nell’anno del centenario della fondazione del Kiwanis, dovremo moltiplicare l’impegno ed i risultati per garantire il successo del nostro Distretto. A tutti i soci – ha concluso Ielo – chiedo la massima partecipazione alla vita della Divisione e all’attività dei club con grande spirito di collaborazione nella consapevolezza che per raggiungere gli obiettivi occorre lavorare in gruppo. La vera ricchezza dei nostri club sono le persone, con i loro valori e le loro qualità che uniti assieme possono realizzare grandi cose”.Il Past Luogotenente Francesco Suraci, nel suo discorso di commiato, ha ringraziato per la collaborazione i chairmen ricordando tutti gli eventi più importanti organizzati durante l’anno sociale. “Eventi – ha detto da parte sua Suraci – che ci hanno permesso di raggiungere quasi tutti gli obiettivi prefissati. Ad oggi, e lo dico con un pizzico di orgoglio, la Divisione Calabria 2 è la prima a livello distrettuale in quanto a service”.Il governatore del Distretto Italia San Marino Elio Garozzo, alla sua prima uscita, ha inaugurato a Reggio Calabria l’avvio ufficiale del centenario del Kiwanis. Centenario, questo, “che rappresenta una grande opportunità per tutti i club di moltiplicare l’impatto dei service sui rispettivi territori. Ma è anche e soprattutto l’occasione per porre la nostra associazione come organizzazione leader di volontari al servizio dei bambini e delle nostre comunità”.