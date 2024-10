Condannato per diffamazione il massmediologo della TV Klaus Davi

Klaus Davi è stato condannato per diffamazione nei confronti del Comune di Buccinasco.

Lo ha deciso il giudice dott.ssa Fiorentini.

Il noto massmediologo dovrà pagare 1.500 euro di multa, con pena sospesa, e un risarcimento di 10.000 mila euro come danno alla parte civile.

La vicenda risale a fine 2017, quando Davi aveva affisso in giro per Buccinasco manifesti provocatori, con la raffigurazione del boss Rocco Papalia in versione drag queen, per ridicolizzarlo. Il sindaco Rino Pruiti, al tempo, non era entrato nel merito della campagna di Davi, limitandosi a sottolineare che i manifesti erano attaccati illegalmente.

All’epoca il massmediologo era stato solo multato per affissioni abusive ma l’amministrazione successivamente nonchè il boss Papalia avevano denunciato Klaus Davi per i cartelli affissi in città. E ora è arrivata la prima condanna.

I legali di Davi ricorreranno in appello.