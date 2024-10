Fiera del vino a Piacenza, Klaus Davi con i calabresi: ‘I politici hanno altro da fare’

“Lasciare sole le imprese calabresi in questo momento è da irresponsabili. Non vedo nessun politico calabrese qui. Manca la Princi, colei che ha promesso solennemente che con la sua politica i giovani calabresi resteranno in Calabria. Non c’è Fausto Orsomarso, nè Gianluca Gallo. Io ci sono da libero cittadino e imprenditore della comunicazione”.

“Gli imprenditori vanno sostenuti con i fatti, non con le chiacchiere. Capisco che Occhiuto – ha continuato Davi – ha molto da fare e sono sicuro che farà bene perche è una persona seria, ma gli altri dove sono?”.