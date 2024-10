Addio Kobe Bryant: il ricordo straziante della Pallacanestro Viola

Un terremoto mediatico ha scosso l’intero mondo del basket e dello sport in generale. Sui social è subito rimbalzata la tragica notizia che annunciava la morte di Kobe Bryant a seguito di un incidente in elicottero.

Il panorama reggino lo ricorda con affetto data la sua permanenza nella nostra città nella fine degli anni ’80, quando il padre vestiva la casacca della leggendaria Viola Reggio Calabria. In molti hanno vivo il suo ricordo.

Commovente, il cordoglio a lui riservato da parte della Pallacanestro Viola, con un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale

Dear Kobe,

viviamo in un posto

dove chi ha 60 anni ti ricorda bambino

che accartocciavi i giornali al Botteghelle

e li tiravi dentro il canestro, come papà.

Qui, chi ha 40 anni sostiene

di aver giocato con te.

Tutti, ma proprio tutti.

Fa quasi ridere

ma fa capire quanto sei stato importante per loro.

Chi ha 30 anni ti ha idolatrato,

arrotolando come te le calze di papà

per tirarle nel secchiello e dire:

«Guarda papà, come Kobe».

Chi ha 20 anni, o meno

Non lo sa.

Lo ha sentito raccontare ma non ci crede fino in fondo

che davvero tu sei stato uno di noi.

Hai vestito quei colori,

hai sentito l’odore dello Scatolone,

quello del nostro Mare.

E ti guardavano straniti mentre alzavi al cielo un altro trofeo, un altro anello.

Sei stato quello di cui ci siamo vantati

«Ma sai che quando era piccolo è stato qui?»

Sei stato quello con cui abbiamo sognato

ché anche dalla piccola provincia si può sfidare l’Olimpo

ché anche dalla periferia si può essere grandi

ché in Cielo non ci vanno solo i predestinati.

Ci hai insegnato a sperare

e che il gioco non è solo un gioco

ma passione, impegno, presenza mentale, sangue sul parquet.

E ci siamo innamorati, del gioco, di te, del sogno.

Non siamo pronti a lasciarti andare.

E perché dovremmo?

Chi ha saputo sognare

chi ha saputo giocare con la vita

chi ha saputo sperare non muore mai.

Fino all’ultimo, fino alla sirena,

5.4.3.2.1… ciof.