Kouvala, la tua dispensa ‘mediterranea’: l’eccellenza reggina in una bottiglia – FOTO

Nel cuore della Calabria, dove il paesaggio incantevole si fonde con la tradizione, sorge un’azienda che è testimone di un legame profondo con la terra e la passione per l’uliveto: Eredi di Elvira de Leo.

Un sinonimo di qualità e autenticità, che ha, come punta di diamante, l’olio Extravergine di oliva Kouvala, vero protagonista di una storia che affonda le radici in secoli di tradizione.

Eredi di Elvira de Leo: un’eredità che nasce nel 1800

La storia dell’azienda affonda le sue radici nel lontano 1806, quando il fondo Covala – situato a Bagnara Calabra – fu acquisito dalla famiglia de Leo. Oggi, la guida dell’azienda è passata nelle mani di Giulia e Paola Canale, che, affiancate da un team di esperti e appassionati, continuano a scrivere la storia di questa azienda che coniuga tradizione e innovazione.

L’Olio Kouvala: un prodotto unico e genuino

L’olio extra vergine di oliva Kouvala è il frutto di una lavorazione meticolosa che inizia nei 70 ettari di uliveti aziendali, dove si coltivano varietà autoctone con metodi biologici. La raccolta avviene con mezzi meccanici a bassa invasività, nel pieno rispetto della natura, mentre la molitura avviene entro poche ore dalla raccolta, garantendo la freschezza e la qualità del prodotto finale.

Il frantoio aziendale, cuore pulsante della produzione, utilizza un impianto a freddo che permette di ottenere un olio extra vergine dal sapore inconfondibile. Un olio extra vergine che si distingue per la sua genuinità, in grado di esaltare ogni piatto, dal più semplice al più sofisticato.

Oltre l’olio c’è di più: prodotti naturali per la tua dispensa

L’impegno di Eredi di Elvira de Leo non si ferma qui. L’azienda calabrese ha scelto di ampliare la sua offerta con una selezione di prodotti che arricchiscono la dispensa mediterranea, sempre nel segno della genuinità e della qualità. L’obiettivo è quello di portare nelle case di ogni consumatore una serie di prodotti.

Accanto all’olio extra vergine Kouvala, l’azienda ha sviluppato un impianto di mandorleto, dando vita a mandorle di alta qualità, ideali per chi cerca un gusto autentico e sano. La gamma si arricchisce inoltre di una serie di condimenti a base di olio extra vergine di oliva Kouvala, al cedro, bergamotto, peperoncino e menta. Questi condimenti, che non utilizzano essenze artificiali ma i frutti stessi, offrono un’esperienza sensoriale unica, capace di arricchire ogni piatto con un tocco di freschezza e carattere.

Inoltre, la passata di pomodoro e i tradizionali formati di pasta calabrese come la stroncatura e le fileja si uniscono alla produzione, proponendo un vero e proprio viaggio nei sapori autentici del territorio. Non mancano infine i bergamotti, frutto simbolo della Calabria, che l’azienda coltiva con la stessa cura che caratterizza i suoi altri prodotti.

Tutti questi alimenti si inseriscono in una dispensa davvero genuina, pensata per chi cerca il meglio della tradizione mediterranea, preparato in modo naturale e con passione. Con Eredi di Elvira de Leo, la dispensa non è solo un insieme di ingredienti, ma una testimonianza della qualità, della storia e del legame indissolubile con la terra che ogni giorno nutre e arricchisce.

La qualità come punto fermo ed un forte legame con la terra di origine

Oggi, Eredi di Elvira de Leo continua a scrivere la propria storia con impegno e passione, guidati dall’amore per la terra che ha reso grande questa famiglia ed i suoi prodotti. La tradizione, tramandata di generazione in generazione, si intreccia con la visione di un futuro che rispetta la natura e promuove la qualità, l’autenticità e il gusto genuino dei prodotti del territorio calabrese.

“La genuinità è il nostro credo” è il motto che guida ogni passo dell’azienda, un impegno che si riflette in ogni bottiglia di olio extra vergine Kouvala e in tutti i prodotti che raccontano la storia della Calabria. Un modo per portare nelle case di tutto il mondo il sapore autentico di una terra che, come l’olio che produce, è pura passione.

Maggiori informazioni

Per rimanere sempre aggiornato, segui le pagine Facebook e Instagram, oppure visita il sito*.

N.B. I prezzi presenti sull’e-commerce, allineati con il mercato nazionale, sono riservati all’acquisto online.

Per la clientela di Reggio Calabria, l’azienda ha previsto un pacchetto dedicato, con prezzi esclusivi e servizio di consegna a domicilio.

Per maggiori informazioni: info@oliokouvala.it oppure T. 3803115751.