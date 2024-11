L’ Anassilaos consegna i premi del concorso “Danila Pizzimenti e Roberta Rocca”

Si terrà lunedì 27 giugno alle ore 19,00 presso la Chiesa di San Giorgio al Corso la cerimonia di consegna dei premi del 22^ Concorso di Pittura, Grafica, scultura e scrittura creativa “Danila Pizzimenti e Roberta Rocca”, intitolato a due giovanissime reggine scomparse prematuramente, riservato agli allievi degli Istituti di istruzione Secondaria di I grado promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos.

Tema di questa edizione (anno scolastico 2015/2016) “L’uomo, l’automobile e l’ambiente”.

Il concorso ha coinvolto le scuole reggine e moltissimi studenti.

Ecco i premiati:per l’Arte Figurativa, Sezione Acquarello 1° Premio a Mazzitelli Gianluca della classe II^ Sezione A della Scuola Media “Vittorino da Feltre”.

Per la Tecnica mista 1° Premio a Valenti Pietro della classe I^ Sezione C della Scuola “De Gasperi” e a Fedele Anna Pia della classe II^ Sezione D della Scuola “D. Vitrioli”. 2° Premio a Crucitti Wisal della classe I^ Sezione C della scuola “D. Vitrioli” e a Bellantone Sonia della classe I^ Sezione B della Scuola “Vittorino da Feltre”.

Per la Grafica 1° Premio a Vitale Alessandro della classe II^ Sezione B della Scuola “Spanò Bolani” e a Francesca Moscato, della classe II^ sezione A della Scuola “Alcide De Gasperi”. 2° Premio a Sergio Quattrone della classe III^ Sezione B della Scuola “D. Vitrioli” e a Serra Sofia della classe I^ Sezione B della Scuola “De Gasperi”.

III^ Premio a Amaro Iacopo della classe II^ Sezione A della Scuola “Vittorino da Feltre”.

Per la Scultura I^ Premio a Labate Maria della classe II^ Sezione D della Scuola “Galileo Galilei” e a Caccamo Andrea della classe II^ Sezione D sempre della scuola “Galileo Galilei”.

Per il Pastello 1° Premio a Morabito Maria Chiara della Classe III^ sezione C della Scuola “Galileo Galilei” e a Maugeri Martina della classe I^ Sezione E della Scuola“ Galileo Galilei. 2° Premio a Mariani Eliana e a Mariani Clara della classe III^ Sezione E Scuola “Don Bosco”.

Per il Collage 1° Premio a Lopes Giulia della classe III^ Sezione C Scuola “ Galileo Galilei”. 2° Premio a Mirizio Vito classe III^ Sezione C Scuola “De Gasperi” e a De Lorenzo Rachele classe III^ Sezione C sempre della scuola “De Gasperi”.

Per l’ Arte Concettuale 1° Premio a Toscano Alessia, classe I^ Sezione B Scuola “Galileo Galilei” e Orlando Arianna I^B “Galileo Galilei”. Per la Fotografia 1° Premio a Fonte Sofia, classe I^ Sezione A Scuola “D. Vitrioli” e a Giustra Marco della classe II^ Sezione A Scuola “Ibico- Pirandello”. 2° Premio a Catania Carmelo Classe I^ Sezione D Scuola “Ibico-Pirandello”.

Per la Sezione Fumetto 1° Premio a Tomasello Francesca, classe III^ Sezione B Scuola “ De Gasperi” e Oliverio Irene, classe II^ Sezione D Scuola “Galileo Galilei”. 2° Premio a Merli Desiree, classe II^ Sezione B Scuola “ De Gasperi”.

Per la Scultura 1° Premio a Labate Maria della classe II^ Sezione D Scuola Galileo Galilei e a Caccamo Andrea, della classe II^ Sezione D della medesima scuola.

Per la Sezione Scrittura Creativa 1° premio a L’uomo, la natura e l’energia… di Scalise Elena, 1D Istituto Comprensivo Cassiodoro-Don Bosco; 2° premio a Aria di primavera di Trunfio Vincenzo, 1 B “ Diego Vitrioli”; 3° premio a L’automobile a Reggio Calabria di De Canio Brancati Giulia, 1 A “Diego Vitrioli”.

Opere segnakate La città di Valentina di Grotteria Umberto, 1D “Cassiodoro-Don Bosco”.

Segnalazioni: Sognando una città fiorita di Pupa Ilaria, 1F “Cassiodoro-Don Bosco”; Quando l’auto gioca di Bertuccio Enzo Antonino, 1A “I.C. “Falcomatà- Archi”, Plesso “Pirandello”; L’auto ci aiuta, ci fa arrivare prima di Vadalà Giulia, 2B “Diego Vitrioli”; Margherita, l’auto elettrica di Arnese Cristina, 2B “Diego Vitrioli”; Sole Morgana di Caserta Alessandro, 1F “Cassiodoro- Don Bosco”.

Premio della Presidenza a Pizzimenti Domenico della classe II^ Sezione A della Scuola “Alcide De Gasperi” e all’opera H2 Reggio City di Martorano Andrea, classe 1 Sezione F Scuola “Cassiodoro- Don Bosco”.

Premio della Giuria a Stefania Scali classe III^ Sezione E Scuola “ Don Bosco” e Basile Domenico classe II^ Sezione A Scuola “ Alcide De Gasperi”.

Alla manifestazione interverranno Don Antonio Santoro, Parroco di San Giorgio al Corso, Donatella Bolignano, Direttore Automobile Club di Reggio Calabria, Gloria Oliveti, ideatrice del concorso e responsabile Arte dell’Associazione Anassilaos, Francesca Neri, critica e studiosa di letteratura, i giovani del Sodalizio.