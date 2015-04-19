L’ Ass. Le Muse presenta: “Passioni contemporanee”

Le Muse mettono a confronto le associazioni che animano sport, gioco e musica a Reggio e inaugurano la collettiva d'arte Passioni

Nell’ambito della programmazione del Laboratorio delle Arti e delle Lettere “Le Muse” di Reggio Calabria, domenica 19 aprile alle ore 18, presso la Sala D’Arte di via San Giuseppe 19, si terrà la manifestazione “Passioni contemporanee”.

L’incontro dichiara Giuseppe Livoti, presidente del sodalizio reggino, vuole essere un momento di confronto con realtà associative, comitati e società dilettantistiche presenti nel nostro territorio, realtà che offrono a livello locale e successivamente regionale e nazionale, la possibilità di proiettarsi in diversi ambiti con il mondo dello sport, del gioco e della musica.

Il tema della serata

E’ nata così l’esigenza di sentire coloro i quali animano con passione e caparbietà, questi sodalizi presenti nella città di Reggio Calabria. Nel corso della serata si discuterà su quali stimoli animano queste realtà, qual è il loro bacino di utenza e se il mondo giovanile sia attratto o no, da ambiti che creano unione e cooperativismo.

Converseranno così con il pubblico delle Muse: Massimo Murolo – presidente Società Sportiva Dilettantistica – Circolo del Bridge “Nicola Ditto”, Rodolfo Attinà – presidente “Comitato Scacchistico Regionale”, Domenico Turro – segretario Federazione Danza Sportiva, Enza Cuzzola – direttrice di Coro.

La poetessa e la collettiva d’arte

Oltre alla presenza della poetessa reggina Rossana Rossomando che tratterà l’argomento rigorosamente in vernacolo reggino, verrà inaugurata una collettiva d’arte dal titolo Passioni. Ogni artista ha interpretato l’argomento, raccontandolo pittoricamente, attraverso le passioni umane, con un figurativismo reale, stilizzato, materico ed informale. Espongono tra gli altri: Luciana Ruggeri,Grazia Papalia,Davide Ricchetti,Antonella Laganà, Giovanna Tripodi, Manuela Lugara’, Pina Calabro’, Silvana Longo, Simona Scopelliti.