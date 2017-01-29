L’ I.C. ‘Carducci – Da Feltre’ inaugura la nuova aula magna
La sala della scuola primaria Carducci è stata completamente ristrutturata con fondi POR Calabria: la cerimonia lunedì 30 gennaio alle 11.30
29 Gennaio 2017 - 13:54 | di Redazione
Lunedì 30 gennaio, alle ore 11.30, si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria la cerimonia d’inaugurazione dell’aula magna della scuola Primaria “CARDUCCI”.
La sala è stata completamente ristrutturata con fondi POR Calabria. Con il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Carducci – V. Da Feltre”, Rina Pasqualina Manganaro, saranno presenti alla manifestazione Autorità civili e militari.
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