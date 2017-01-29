City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

L’ I.C. ‘Carducci – Da Feltre’ inaugura la nuova aula magna

La sala della scuola primaria Carducci è stata completamente ristrutturata con fondi POR Calabria: la cerimonia lunedì 30 gennaio alle 11.30

29 Gennaio 2017 - 13:54 | di Redazione

Scuola elementare Giosuè Carducci di Reggio Calabria, sede del Carducci-Vittorino Day

Lunedì 30 gennaio, alle ore 11.30, si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria la cerimonia d’inaugurazione dell’aula magna della scuola Primaria “CARDUCCI”.

La sala è stata completamente ristrutturata con fondi POR Calabria. Con il Dirigente Scolastico dell’I.C. “Carducci – V. Da Feltre”, Rina Pasqualina Manganaro, saranno presenti alla manifestazione Autorità civili e militari.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Studenti
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?