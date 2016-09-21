La Val Gallico presenta i nuovi sponsor

L’A.s.d. Val Gallico Pallacanestro è lieta di annunciare ai propri sostenitori il raggiungimento di un accordo di sponsorizzazione con l’associazione musicale Symphony City Music school e con il Centro Wellness Palestre di Reggio Calabria.

La nota scuola musica reggina sposa così il progetto giovane della Val Gallico Pallacanestro, che continua ad arricchirsi di sponsor, partner e collaboratori importanti.

La music school sita in Via Emilio Cuzzocrea 42 di Reggio Calabria vanta un gran numero di corsi e laboratori ed una struttura accogliente e moderna pronta a le esigenze di tutti i musicisti dai piu piccoli ai piu grandi. Ecco alcuni dei corsi disponibili presso l’associazione:-BASIC & MASTER CLASS : chitarra, batteria, percussioni, pianoforte, tastiere, canto, vocal coaching, sassofono, arpa,violino, tromba, basso e contrabbasso. -LABORATORI: musica d’insieme- Jazz- teoria e solfeggio, armonia, coro gospel. -WORKSHOPS: nazionali e internazionali. Il Centro Wellness Palestre di Reggio Calabria ospiterà i nostri ragazzi per questa stagione, seguiti dal prof. Falcomatà nella duplice veste di preparatore fisico del Val Gallico e collaboratore di Centro Wellness.

Il Centro Wellness Palestre è davvero il luogo ideale per rimettersi in forma. Grazie ad uno staff di professionisti si può trovare il piano di allenamento ed il corso più adatto alle proprie necessità. Un ambiente ideale dove poter recuperare non solo non solo la forza e il vigore fisico, ma anche avere l’opportunità di coltivare relazioni umane e amicizie. Collocata in un punto strategico della città, il centro storico, il Centro Wellness vanta una struttura estremamente funzionale e perfettamente attrezzata dal punto di vista delle attività, dei corsi e dei servizi. Un centro ben arredato dal look e dall’appeal raffinato con 500 mq circa di sala attrezzi dotata delle piu moderne attrezzature. La società ringrazia Symphoy City Music school e il suo fondatore Giovanni Polimeni e il Dr. Ignazio Vitetta per la disponibilità e per aver creduto in questo progetto giovane ma ambizioso e si augura che sia solo l’inizio di un lungo percorso insieme.