La band reggina Velk tra i semifinalisti del Festival “On The Set” di Lecce

di Federica Geria – La On The Set è un’etichetta discografica milanese che ha all’attivo diversi successi, tra i quali “Cleptomania” della band Sugarfree, “Fuoco e cenere” di Micaela Foti classificatasi al 2° posto nella categoria giovani al Festival di Sanremo 2011, e tante altre produzioni e collaborazioni importanti con colonne sonore nel cinema e nella televisione (Scusa ma ti chiamo amore, Milano Palermo il Ritorno eccetera).

L’agenzia di produzione musicale in seguito all’affidamento da parte del Comune di Lecce, organizza la manifestazione di carattere nazionale denominata On the set 2017 Lecce, 1° festival della nuova canzone italiana.

Tra i tanti partecipanti del festival emerge la band reggina Velk che, come annunciato dalla commissione artistica, accede alle semifinali nella categoria interpreti – cantautori – band.

I Velk, gruppo composto da Maurilio Pizzi (Voce), Carmelo Barreca (Chitarra), Filippo Carditello (Basso) e Giovanni Campolo (Batteria) proseguiranno dunque il percorso verso la finalissima dell’On the set festival 2017 al teatro apollo di Lecce.

“Tutto è nato da una forte amicizia. Dopo aver deciso di provarci, ognuno ha peso il suo strumento e ha iniziato a suonare. Ora abbiamo la nostra formazione, miscelando un po’ di generi e un po di idee, siamo arrivati a quello che oggi sono i Velk. – aveva precedentemente dichiarato Maurilio Pizzi ai microfoni di CityNow – Il nostro sogno è quello di realizzare un disco. Ce la metteremo tutta, continueremo a fare i nostri live nei pub, sia nella nostra città, Reggio Calabria, che altrove. Non ci stancheremo di questo: suonare tanto, impegnarci molto e incrociare le dita!”.

La redazione di CityNow augura buona fortuna alla band reggina i Velk!