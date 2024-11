La Befana Stellare al Planetario Pythagoras di Reggio Calabria.

Torna il consueto appuntamento con laBefana del Planetario.

Lunedì 5 gennaio, alle ore 16.30 lo staff del “Pythagoras” di Salita Zerbi, parco Mirella Carbone, ospiterà i bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni per un pomeriggio festoso e formativo.

Una “tombolata scientifica” per divulgare in maniera divertente i saperi matematici, i fenomeni fisici e astronomici. Il gioco, quindi, per avvicinare i giovani alla scienza accanto alle molteplici attività didattiche, anche per docenti, organizzate tutto l’anno dal Planetario, in sinergia con la Provincia di Reggio Calabria e la Società Astronomica Italiana.

Lunedì, quindi, premi “astronomici” e tanti dolci, per i bambini e i ragazzi che vorranno mettersi in gioco e dimostrare le loro conoscenze in matematica, scienze della Terra e naturalmente astronomia. Il programma “Sotto le stelle di Natale” curato in questi giorni dal Planetario si concluderà, invece, Domenica 6 Gennaio alle 19,30 con la conferenza “Il cielo di Natale tra mito e scienza” a cura della Professoressa Angela Misiano.

Se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, inoltre, sarà possibile osservare il Cielo con i telescopi. L’ingresso è libero ed è aperto alla cittadinanza.