La Botteghelle basket ritrova il sorriso, piegato il basketball Lamezia

Torna alla vittoria la Botteghelle Basket che, nella 7^ giornata di andata del Campionato di C Silver, trova il riscatto dopo due stop di fila ,andando ad espugnare il Palasparti di Lamezia ( 71-74 il risultato finale), al termine di una partita vibrante, intensa, molto tirata e incerta fino alla fine.

Recuperato finalmente La Russa il cui esordio stagionale è stato molto positivo, coach D’Agostino ha potuto contare anche su Catanoso, rivelatosi il vero mattatore dell’incontro, il quale ha trascinato i compagni al successo con la sua esperienza e le sue giocate.

Il primo quarto e la cronaca della gara

Primo quarto nettamente a favore dei padroni di casa ( da segnalare a metà tempino l’infortunio a Marco Pensabene che ha dovuto lasciare il campo e seguire il resto della gara dalla panchina) che chiudono sul +7 la prima frazione. Nei primi due minuti del 2^ quarto, inizia lo show personale di Catanoso che piazza due triple per il -1, da lì in poi la partita viaggia sui binari dell’equilibrio con le due squadre che rimangono attaccate nel punteggio ; sono i locali ad andare però a riposo con due lunghezze di vantaggio e a terminare il terzo quarto sempre con lo stesso esiguo vantaggio.

Negli ultimi 10 minuti nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento per ribaltare il risultato ancora in bilico, a 80 secondi dalla sirena dei 40’ la formazione di coach Iracà si trova avanti di 2 punti (71- 69) ma ecco che gli ospiti, grazie al quinto tiro pesante della serata di un super Catanoso, mettono la freccia del sorpasso (71- 72), i gialloblu non riescono a replicare e così Vazzana, dalla lunetta, sigilla il trionfo.

Il prossimo impegno della Botteghelle

Sabato 21 novembre la Botteghelle affronterà in casa il Villa San Giovanni. Palla a due alle ore 18.

DICHIARAZIONI POST GARA

SEBY D’AGOSTINO ( COACH) : Solita partita sofferta dove ha contato molto il sacrificio e la voglia di vincere ! Sono stati tutti bravi con una nota di merito per Catanoso che nei momenti decisivi è stato determinante assistito dai soliti Vazzana, Cuzzola, Scordino e un La Russa molto positivo al rientro. Molto bene anche Pellicanò, Panzera e Nucera con quest’ultimo che ha dato una grossa mano a rimbalzo e in fase difensiva.

MARCO PENSABENE ( CAPITANO): Partita molto bella in cui secondo me ha semplicemente vinto la squadra che ha più vissuto. Il fatto che abbiamo un nucleo che sta insieme da tanti anni fa la differenza. Siamo stati molto bravi all’inizio, quando, sull’11-2, non ci siamo scomposti e abbiamo continuato a giocare la nostra pallacanestro. Faccio i complimenti al Lamezia, bella squadra, ben allenata e con un paio di prospetti molto futuribili.

Il tabellino

BASKETBALL LAMEZIA – BOTTEGHELLE BASKET 71-74 ( 21-14, 34-32, 53-51)

BASKETBALL LAMEZIA: Grande 5, Torcasio 2, Coluccio 3, Bosone G. n.e., Falvo, Bosone M. 4, Antonicelli 14, Fragiacomo 8, Russo 16, Gaetano 14, De Luca 5, Rito. Coach: Pasquale Iracà – Ass.: Alfredo Lazzarotti

BOTTEGHELLE BASKET: Faraci n.e., Cuzzola 14, Pellicanò 5, Scordino 8, Vazzana 6, Totino n.e., Catanoso 22, La Russa 10, Panzera 4, Nucera, Rogolino n.e., Pensabene 5. Coach: Seby D’ Agostino Ass. : Roberto Gurzi

Arbritri : Nocera e Loccisano