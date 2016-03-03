La Botteghelle chiude con una vittoria la regular season, ora i playoff!

Nella 22^ giornata del Campionato di Serie C Silver, ultimo atto della stagione regolare, la Botteghelle esce vittoriosa dal confronto con la Virtus Catanzaro ( 75-71). La partita, ininfluente ai fini della classifica, è servita più che altro alle due squadre per mettere a punto schemi, meccanismi e movimenti in vista della postseason che vedrà i biancoblu impegnati nei playoff e i giallorossi nella Poule retrocessione.

La sfida con la Virtus Catanzaro

Il match, che si è disputato sabato 27 febbraio, seppur non bello esteticamente, si è rivelato molto combattuto ed equilibrato : Catanzaro ha impostato la propria partita sui ritmi alti e ha provato a mettere in difficoltà la Botteghelle che però alla fine l’ha spuntata di misura chiudendo così la prima fase a quota 30 punti (lo score parla di 15 vittorie e 5 sconfitte). Ai quarti di finale i biancoblu incontreranno la Nuova Jolly (l’andata si disputerà sabato 5 marzo alle ore 18 allo Scatolone, mentre la gara di ritorno si giocherà 7 giorni dopo ad Archi sempre allo stesso orario): con lo spirito battagliero che li contraddistingue, i ragazzi di coach D’Agostino, faranno di tutto per arrivare il più lontano possibile.

BOTTEGHELLE BASKET – VIRTUS CATANZARO 75-71 ( 17-21, 34-31, 52-47)

BOTTEGHELLE BASKET : Malavenda n.e., Cuzzola, Pellicano’ 4, Scordino 10, Vazzana 11, Totino n.e., La Russa 6, Pandolfi 27, Cimino n.e., Panzera 4, Nucera , Pensabene 13. Coach: Seby D’Agostino – Ass.: Roberto Gurzi

VIRTUS CATANZARO: Fratto 7, Zofrea, Dell’Uomo 6, Donato 2, Polizzese 2, Logiudice 6, Maida 19, Motta 21, Scuderi, Procopio 8. Coach : Fabrizio Tunno

Arbitri: Gallo e Comerci