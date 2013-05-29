La città di Springfield diventa un parco a tema

-di Laura Maria Tavella. Springfield diventa realtà.

La bizzarra cittadina di Springfield, che come sapete ospita l’amata famiglia Simpson, verrà riprodotta fedelmente nel parco a tema dell’Universal Orlando Resort, ad Orlando in Florida.

Ci saranno tutti gli edifici culto della serie: potrete gustare un panino al “Krusty Burger”, mangiare una pizza al “Luigi’s Pizza”, divorare ciambelle al “Lard Lad”, sgranocchiare la frittura di pesce al “Taco Fresho” o potrete provare la “ Duff Beer” alla “Taverna di Boe”.Camminando per le strade di Springfield, potrete imbattervi nei bizzarri poliziotti, Eddie Edison, Lou e il commissario Winchester, ma sicuramente riuscirete ad incontrare la famiglia più amata del mondo.

Oltre ad Homer, Bart, Lisa, Marge e la piccola Maggie, potrete imbattervi anche in altri personaggi della serie, come Krusty, il clown e Telespalla Bob e avrete anche la possibilità di visitare la statua di Jebediah Springfield.

I creatori del progetto promettono di ultimare tutti i dettagli entro l’estate, così da poter permettere l’ ingresso nel parco da Luglio.

Insomma la Springfield dei Simpson prende vita ed è prevedibile un grande avvento dei fan.

La colonna sonora Sarà l’amata ed eterna sigla della famiglia più divertente d’America la colonna sonora nel parco a tema?