Occhiuto: ‘Sulla carta per 20 anni, in 2 abbiamo fatto tutto questo lavoro’
Il presidente della Regione al cantiere del nuovo ospedale di Vibo
07 Novembre 2026 - 08:08 | Comunicato stampa
Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha visitato il cantiere del nuovo ospedale di Vibo Valentia.
“Il nuovo ospedale di Vibo è stato sulla carta per vent’anni, fino a due anni fa non c’era nemmeno una concessione edilizia. In due anni abbiamo fatto tutto questo lavoro – dice Occhiuto in un video diffuso sui propri canali social che documenta lo stato di attuazione dell’opera -, da dicembre inizieranno a inscatolarlo, per cui si vedrà questa struttura imponente affacciata sul mare“.
“E’ un grande ospedale – conclude Occhiuto – che è stato sulla carta per vent’anni e che ora, finalmente, viene edificato nella sua imponenza. Andiamo avanti velocemente”.
Fonte: Ansa Calabria
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