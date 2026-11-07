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Spider-Man al GOM di Reggio: Mattia, Cavaliere al Merito, porta sorrisi ai bambini ricoverati – FOTO

Dopo un'infanzia trascorsa tra letti d'ospedale e sale chirurgiche, ha scelto di trasformare la propria sofferenza in un atto d'amore puro: la storia di Mattia

07 Novembre 2026 - 07:14 | Comunicato stampa

spiderman gom

Oltre ai supereroi che frequentano abitualmente le corsie, a rendere la giornata in ospedale ancora più speciale ci ha pensato proprio Mattia Villardita. La sua è una straordinaria storia di resilienza e altruismo: dopo un’infanzia trascorsa tra letti d’ospedale e sale chirurgiche, ha scelto di trasformare la propria sofferenza in un atto d’amore puro. Impiegato portuale nella vita di tutti i giorni, nel tempo libero indossa il costume di Spider-Man per entrare negli ospedali pediatrici e regalare sorrisi e leggerezza ai bambini ricoverati. Un impegno che gli è valso il prestigioso titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica, conferitogli dal Presidente Sergio Mattarella, e l’incontro con Papa Francesco.

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Le tappe in Oncoematologia Pediatrica e in Pediatria

spiderman gom

Quest’oggi, il celebre supereroe della Marvel ha fatto tappa prima alla U.O.S.D. di Oncoematologia Pediatrica, diretta dalla dottoressa Rosalba Mandaglio, e successivamente alla U.O.C. di Pediatria, diretta dalla dottoressa Tiziana Foti.

Sono stati momenti di pura magia per i piccoli pazienti, che hanno visto con i propri occhi il loro idolo esibirsi in acrobazie e gesti d’affetto. Un’emozione travolgente, tra sensi di ragno e sorrisi di bimbi, che ha toccato profondamente i cuori di tutti i presenti, dai genitori al personale sanitario.

Quando la speranza indossa una maschera e la solidarietà scende in campo, la corsia di un ospedale si trasforma nel palcoscenico dei miracoli, ricordandoci che la forza più grande del mondo è, e sarà sempre, la gioia di un bambino che torna a gioire.

La giornata è stata organizzata dall’Associazione Donne Reggine, presieduta da Sabina Cannizzaro. La Direzione Strategica esprime la più profonda gratitudine.

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