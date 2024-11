La Cooperativa Sociale “Libero Nocera” a r.l. organizza un Corso per il rilascio della qualifica di Animatore Sociale

La Cooperativa Sociale “Libero Nocera” a r.l. ente di formazione accreditato presso la Regione Calabria, organizza un Corso per il rilascio della qualifica di Animatore Sociale (Autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 3002 del 16 luglio2014 della Provincia di Reggio Calabria).Il Corso è finalizzato a formare una figura professionale in grado di progettare e gestire attività di carattere ludico-educativo, socio-culturale e di gestione del tempo libero. E’ rivolto sia ad operatori, già inseriti presso ludoteche o Centri associativi e ricreativi, che sono privi del titolo specifico di Animatore sociale, sia ai giovani, con titolo di studio/professionale e/o con esperienza attinente, che aspirano ad assumere tale ruolo.La partecipazione è aperta a candidati in possesso dei seguenti requisiti:• aver compiuto il 18° anno di età ed essere in possesso o di diploma di istruzione secondaria e/o corso di formazione attinente al profilo professionale, o aver maturato esperienze specifiche in campo sociale.Il Corso è della durata di n. 600 ore, suddivise in moduli formativi costituiti da 201 ore di teoria e da 339 ore di attività pratica, più un periodo di stage della durata di 60 ore, La didattica riguarderà i seguenti moduli formativi: Accoglienza e Orientamento (24 h), Lingua Inglese di base (20 h), Informatica di base (25 h), Tecniche psico-pedagogiche (30 h), Tecniche di conduzione di gruppi (94 h), Tecniche e metodi di animazione (160 h), Tecniche di animazione espressiva, figurativa e teatrale (140 h), Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (12 h), Elementi di normativa sulla privacy (10 h), Diritto del Lavoro e Sindacale (10 h), Normative di settore (5 h), Salute e tecniche di primo soccorso (10 ore).La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice con allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve pervenire entro il 24/10/2014 presso la sede di Via Modena n. 14, 89133 Reggio Calabria.La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso presso la sede e sul sito internet.La partecipazione al corso è a pagamento, per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso la segreteria didattica dalle ore 9,00 alle ore 13,00.Il costo per la partecipazione è di € 400,00 (eventualmente rateizzabili)Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame conseguiranno un Attestato di Qualifica di “Animatore Sociale” valido ai sensi e per gli effetti della Legge 845/78 (art. 14)