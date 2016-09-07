La crisi economica in Calabria tocca anche i cinesi

La crisi economica riduce la presenza dei cinesi in Calabria: erano 9 mila cinque anni fa, oggi poco più di 2 mila. La situazione per provincia e l'associazione degli imprenditori

La Calabria…è meno cinese. La profonda crisi economica che ha toccato il Sud Italia e in particolare le regioni estreme si avverte in modo concreto, anche dall’esodo che coinvolge oramai sempre più giovani, decisi a partire verso il Nord (o l’estero) in cerca di maggiore fortuna in tema di occasioni lavorative.

Da 9 mila a poco più di 2 mila residenti

Non diminuiscono soltanto i giovani dalla Calabria, ma anche i cinesi. Comunità molto presente sino a qualche anno fa, i cinesi nell’ultimo periodo si sono più che dimezzati, complice appunto la crisi economica. Se sino a un lustro fa erano erano 9 mila i cittadini cinesi residenti in Calabria, oggi il numero si è ridotto a poco più di 2 mila.

Cosenza ‘capitale’ dei cinesi in Calabria, con circa un migliaio di cittadini, seguono Catanzaro e Reggio Calabria, fanalino di coda Vibo Valentia con appena 100 cinesi residenti. Comunità oramai presente in tutte le città italiane, in particolare Milano, i cinesi presenti in Italia oggi sono circa 330 mila. Curioso il caso di Prato, una delle città più «cinesi» d’Europa. Qui le piccole imprese cinesi si sono perfettamente inserite nella catena produttiva, fornendo a prezzi bassi prodotti in conto terzi che alimentano il sistema abbigliamento e le grandi griffes.

L’associazione degli imprenditori cinesi

Tornando ai cinesi ‘calabresi’, Wu Zhengbin (da più di vent’anni a Rende dove gestisce un ristorante tipico) è stato riconfermato per la terza volta alla presidenza dell’associazione tra imprenditori cinesi in Calabria. Nata sette anni addietro, l’associazione rappresenta i cinesi presenti nelle cinque province calabresi e svolge funzioni di carattere diplomatico nei rapporti con le istituzioni centrali e locali. Prima dello scoppio della crisi economica