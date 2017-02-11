La Curva Massimo Rappoccio richiama l’attenzione del popolo neroarancio

Nonostante il periodo buio che la nostra squadra sta attraversando e l’oggettiva confusione dirigenziale abbiamo deciso di non mollare e di richiamare l’attenzione di tutto il popolo neroarancio.

Domenica ci aspetta una partita vitale per la permanenza in questa categoria. Invitiamo tutti a stringersi attorno alla squadra per un unico risultato, la vittoria.

Chiediamo a giocatori ed allenatore di mettere in campo tutto quello che hanno…dove non si arriva con la tecnica si può arrivare con il cuore e con l’orgoglio!

Noi faremo il nostro tifo incessante, Voi sudate e onorate la maglia che portate!

La Viola siamo noi!

La curva Massimo Rappoccio