La grande atletica torna nella città dello Stretto. Domenica 26 la “Reggio Calabria Half Marathon”

La grande atletica torna nella città dello Stretto. Sarà presentata mercoledì 22 Ottobre alle ore 10,30 presso il Palazzo storico della Provincia, nella sala Conferenze, la “Reggio Calabria Half Marathon”. Tutti i dettagli dell’iniziativa che vedrà i Top runners, atleti provenienti da tutta Italia e giovani sportivi della città sfidarsi domenica mattina sul lungomare Falcomatà, saranno offerti dal consigliere provinciale delegato al Turismo e Spettacolo Francesco Cannizzaro, dal consigliere Demetrio Cara, dal presidente regionale del Coni Calabria Mimmo Praticò, dai rappresentanti della Fidal Calabria regionale e provinciale Ignazio Vita e Gigi Gangemi e dall’organizzatore dell’evento sportivo Mario Sciuto. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sciuto, affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, con il patrocinio del Comune, della Provincia e della Regione Calabria, ha organizzato la 3ª edizione della “Reggio Calabria Half Marathon” valida come Campionato Regionale Individuale (CRI), che comprende, oltre alla gara competitiva della distanza di km 21,097, una non competitiva di 3 km. La manifestazione sarà allietata dal gruppo folk “I ballerini Laganioti” e dal collage di musica e balli marocchini, nigeriani ed etiopi a cura delle ragazze del progetto SPRAR di Laganadi. Spetterà invece alla Virtus Reggio Ginnastica mettere in atto coreografie di ginnastica ritmica e artistica prima e durante la gara.“Abbiamo registrato sin da subito, un particolare interesse ed entusiasmo da parte di atleti e non, che hanno deciso di far parte insieme ai ragazzi della città e della provincia alla terza edizione della Half Marathon – afferma il consigliere Cannizzaro – I benefici della maratona sono indubbi: gli specialisti precisano che correre fa bene ed è un’utile arma di prevenzione per un gran numero di malattie. Tuttavia, la maratona è uno sport impegnativo e intenso ed è importante non strafare e allenarsi nel modo corretto per non aumentare i rischi per la salute. Sono certo, che domenica sarà per la nostra città un momento di aggregazione ma anche di sano divertimento con atleti provenienti da tutta Italia che ci regaleranno un spettacolo che ci lascerà davvero senza fiato”.Di seguito i Top Runners che parteciperanno alla maratona:Alessandro Brancato (tra i migliori fondisti italiani), Giovanni Grano, Davide Ragusa, Vincenzo Agnello, Massimiliano Casuscelli e poi i più forti atleti calabresi:Marco BarbuscioStefano SestitoAldo CarboneLeonardo SestitoBalduino ScarfoneAlberto AdamoPino Sestito