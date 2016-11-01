La Juventus compie 119 anni: auguri vecchia signora!

Oggi, 1 novembre 2016, è il compleanno della Juventus.

In questa giornata di 119 anni fa nasceva la Juventus Football Club. Una storia ultracentenaria ricca di successi e di trofei.

Un fiume di vittorie che non si arresta e non si arresterà nemmeno in futuro, vista l’indole vincente di questa squadra.

In Calabria, moltissimi sono i tifosi bianconeri: basti pensare che, da una recente statistica, è risultato che in Calabria ben il 29,6 % tifano Juventus,il 16,4 % Inter,il 14,1 % Milan, l’11.7 % Reggina, il 4,5% Napoli, il 4,4 % Roma, il 3.9% Cosenza, il 3,8% Catanzaro e l’ 11.6% per altre squadre.

Nel passato bianconeri si sono alteranti tantissimi campioni, in campo e in panchina e i tanti tifosi in Italia e nel mondo fanno capire quanto questa squadra è amata. Oggi i bianconeri festeggeranno il compleanno in campo, nella preparazione alla sfida di Champions League contro il Lione di domani. Pronti per una nuova vittoria da aggiungere alle migliaia di questi 119 anni di storia. Buon compleanno Juventus.