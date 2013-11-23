La mafia uccide solo d’estate, esordio alla regia per Pif

-di Laura Maria Tavella. Il 28 Novembre esce nelle sale cinematografiche “La mafia uccide solo d’estate”, scritto, diretto e interpretato da Pierfancesco Diliberto, più noto come Pif e con protagonista anche l’attrice Cristiana Capotondi.

In concorso al Festival di Torino, con la 01 Distribution, il film racconta, con gli occhi di un bambino concepito durante la strage di viale Lazio a Palermo, più di trent’anni di assassinii, attentati ma anche lotte a Cosa Nostra, ripercorrendo la guerra alla mafia fino alle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Dopo l’esordio come aiuto regista di Franco Zeffirelli e di Marco Tullio Giordano poi ne “I cento passi”, Pif prende spunto, per la storia, dalla sua esperienza personale e di molti altri palermitani che, come lui, hanno vissuto per anni in una città divisa tra la normalità degli eventi quotidiani e la violenza dei fatti di mafia.