La Mediterranea presenta il ‘Diario del Dipartimento’
Ottanta pagine per raccontare le attività dell'anno accademico 2015-2016 del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia e presentare i nuovi master in arrivo
13 Dicembre 2016 - 10:19 | di Vincenzo Comi
Alla fine di un anno, è necessario tracciare un bilancio delle attività svolte e di quelle che si intendono proporre per l’anno nuovo.
Per questo il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea presenta una pubblicazione di ottanta pagine il “Diario del Dipartimento” dell’anno 2015-2016, che racconta alcune tra le tante iniziative realizzate a vantaggio degli studenti, ma anche quelle svolte con la Magistratura, gli Ordini professionali, gli Enti locali, il CONI regionale e le associazioni. Un quadro vasto e composito che risponde all’esigenza di un’Università aperta al territorio.
Il Diario adempie ad un obbligo che ha ogni amministrazione pubblica: rendicontare nei confronti di tutti i risultati conseguiti con le risorse generali, nella piena consapevolezza di ciò che si è fatto e dei miglioramenti ancora necessari.
In questa occasione verranno presentate le nuove iniziative di formazione in corso di attivazione quali i master “Diritto e management sanitario”, “Diritto degli enti locali e delle aziende pubbliche e private”, “Risk management”, svolti in collaborazione con INPS e con la Scuola di alta formazione dell’Ordine dei commercialisti.
Saranno presenti, oltre ai docenti del Dipartimento, i presidenti degli ordini professionali degli Avvocati e dei Commercialisti, rappresentanti dell’INPS, di Fincalabra e Azienda Calabria Lavoro soggetti partner di progetti formativi.
La conferenza stampa è fissata per il giorno 15 dicembre, alle ore 10.30 nel Salone del Dipartimento in Via Tommaso Campanella, 38.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie