La Mediterranea presenta il ‘Diario del Dipartimento’

Alla fine di un anno, è necessario tracciare un bilancio delle attività svolte e di quelle che si intendono proporre per l’anno nuovo.

Per questo il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea presenta una pubblicazione di ottanta pagine il “Diario del Dipartimento” dell’anno 2015-2016, che racconta alcune tra le tante iniziative realizzate a vantaggio degli studenti, ma anche quelle svolte con la Magistratura, gli Ordini professionali, gli Enti locali, il CONI regionale e le associazioni. Un quadro vasto e composito che risponde all’esigenza di un’Università aperta al territorio.

Il Diario adempie ad un obbligo che ha ogni amministrazione pubblica: rendicontare nei confronti di tutti i risultati conseguiti con le risorse generali, nella piena consapevolezza di ciò che si è fatto e dei miglioramenti ancora necessari.

In questa occasione verranno presentate le nuove iniziative di formazione in corso di attivazione quali i master “Diritto e management sanitario”, “Diritto degli enti locali e delle aziende pubbliche e private”, “Risk management”, svolti in collaborazione con INPS e con la Scuola di alta formazione dell’Ordine dei commercialisti.

Saranno presenti, oltre ai docenti del Dipartimento, i presidenti degli ordini professionali degli Avvocati e dei Commercialisti, rappresentanti dell’INPS, di Fincalabra e Azienda Calabria Lavoro soggetti partner di progetti formativi.

La conferenza stampa è fissata per il giorno 15 dicembre, alle ore 10.30 nel Salone del Dipartimento in Via Tommaso Campanella, 38.