Regionali, ‘La migliore Calabria’ si riunisce: presto i nomi dei candidati
"Nelle prossime ore, verranno sciolte le riserve riguardo all'impegno diretto dei membri del coordinamento" si legge nella nota del movimento
29 Agosto 2025 - 11:05 | Comunicato Stampa
Si è tenuta, nella serata di ieri, una riunione del coordinamento provinciale de La Migliore Calabria a Montalto Uffugo, in vista delle imminenti elezioni regionali.
L’incontro ha visto la partecipazione attiva di sindaci e di numerosi amministratori locali, a testimonianza del forte impegno del movimento per il futuro della Calabria.
Durante la riunione, si è discusso delle strategie e delle iniziative da intraprendere per garantire una rappresentanza forte ed efficace della nostra regione. La Migliore Calabria continua a lavorare con determinazione per affrontare le sfide che ci attendono e per costruire un futuro migliore per tutti i calabresi.
Nelle prossime ore, verranno sciolte le riserve riguardo all‘impegno diretto dei membri del coordinamento, segnando un passo importante verso un coinvolgimento attivo nelle elezioni regionali.
La Migliore Calabria si impegna a rimanere vicina ai cittadini, ascoltando le loro esigenze e proponendo soluzioni concrete per il progresso della comunità.