Regionali, ‘La migliore Calabria’ si riunisce: presto i nomi dei candidati

Si è tenuta, nella serata di ieri, una riunione del coordinamento provinciale de La Migliore Calabria a Montalto Uffugo, in vista delle imminenti elezioni regionali.

L’incontro ha visto la partecipazione attiva di sindaci e di numerosi amministratori locali, a testimonianza del forte impegno del movimento per il futuro della Calabria.

Durante la riunione, si è discusso delle strategie e delle iniziative da intraprendere per garantire una rappresentanza forte ed efficace della nostra regione. La Migliore Calabria continua a lavorare con determinazione per affrontare le sfide che ci attendono e per costruire un futuro migliore per tutti i calabresi.

Nelle prossime ore, verranno sciolte le riserve riguardo all‘impegno diretto dei membri del coordinamento, segnando un passo importante verso un coinvolgimento attivo nelle elezioni regionali.

La Migliore Calabria si impegna a rimanere vicina ai cittadini, ascoltando le loro esigenze e proponendo soluzioni concrete per il progresso della comunità.