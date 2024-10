La nave da crociera AidaStella colora il porto di Reggio Calabria – FOTO

La nostra magnifica città ha visto questa mattina, intorno alle ore 10:00 l’approdo della coloratissima ”Aida Stella”, ultima nave varata dalla compagnia Aida Cruises, del gruppo Costa Crociere. Settima imbarcazione della serie Sphinx, ultima in ordine di tempo ad essere varata, l’11 marzo del 2013, Aida Stella porta con sé 2500 passeggeri, provenienti soprattutto dai Paesi del nord Europa, tra cui tanti tedeschi e 600 membri di equipaggio.

Sono davvero tanti i turisti che dallo sbarco riempiono le strade di Reggio, dal lungomare Falcomatà al Corso Garibaldi con i suoi numerevoli negozi. Le maggiori attrazione per i crocieristi rimangono sempre Piazza Indipendenza, il Monumento a Ibico, l’Arena dello Stretto, il Monumento ai Caduti, le Mura Greche, le Terme Romane, Palazzo Zani, la Villa Comunale, la Cattedrale Cittadina, la Chiesa degli Ottimati, il Palazzo del Tribunale, il Castello Aragonese, Piazza Italia, Palazzo San Giorgio, Palazzo Corrado Alvaro, il Palazzo del Governo, il Teatro Comunale, la Pinacoteca Civica, l’Area Sacra Griso Laboccetta e per ultimo, ma non certo meno importante il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia casa dei famosi Bronzi di Riace e di innumerevoli altre bellezze artistiche.

Ma non è la prima volta che l’AidaStella fa tappa qui a Reggio Calabria, più volte negli ultimi messi abbiamo avuto l’onore e il privilegio di osservare questa meraviglia nautica dai colori accessi. Costa Crociere era infatti approdata presso le nostre coste anche il 13 Aprile e il 2 Giugno, e le tappe non finiscono di certo qui.

Altre visite nella città dello Stretto sono previste anche per:

25 agosto sosta al porto di Reggio Calabria dalle ore 10 alle ore 18

6 ottobre sosta al porto di Reggio Calabria dalle ore 10 alle ore 18

30 ottobre sosta al porto di Reggio Calabria dalle ore 7 alle ore 14

Come sempre accade i turisti sono stati accompagnati da bus riservati appositamente per la loro permanenza in città. Il city tour guidato da Atam non si fa certo attendere quando in gioco c’è lo sviluppo turistico della città. Il Comune di Reggio Calabria ha inoltre montato degli stand all’interno del porto per assistere i passeggeri dopo lo sbarco.

L’Aida Stella proveniente da Salerno è diretta a Malta, Reggio Calabria è uno dei 7 approdi che il gruppo Costa ha scelto. La nave resterà in porto fino alle 18:00 di questo pomeriggio.

Quello di oggi è un altro grande passo di una città che ha voglia di rinascere e crescere, e quale modo migliore per farlo se non attraverso il turismo?