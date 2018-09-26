Le elezioni del nuovo Direttore del Dipartimento Di.Gi.ES che hanno incoronato alla guida dello stesso il prof. Massimiliano Ferrara che succede al prof. Francesco Manganaro, rappresentano per il corpo studentesco una buona e positiva notizia. L’Università Mediterranea di Reggio Calabria avrà così la possibilità di proseguire speditamente nel percorso di crescita e sviluppo che parte dal contesto accademico e si sviluppa nel territorio cittadino e che ha nel Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia un modello virtuoso per tutte le Università della Calabria.

Il nostro Dipartimento affermano i rappresentanti degli studenti ha ottenuto il prestigioso riconoscimento dal Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica, di Dipartimento di “Eccellenza” ed è nostra intenzione proseguire insieme a chi avrà il ruolo di guida e di governo quel grande percorso di innovazione di cui l’Università Mediterranea di Reggio Calabria è parte attiva.

Al Nuovo Direttore Prof. Ferrara va il nostro e i nostri migliori auguri per un lavoro proficuo e mirato, consapevoli che insieme si lavorerà nell’interesse della città e nell’interesse della nostra Università per dare un senso compiuto alla scelta di Studiare a Reggio Calabria.

Carmen Crupi

Martina Spatari

Christian Autunno

Rappresentanti degli studenti Dipartimento DI.GI.ES

Associazione Leonardo