La Pinacoteca di Reggio Calabria ospita le nuove tele della famiglia Genoese

La Città di Reggio Calabria per tramite dell’Assessorato alla Valorizzazione del Patrimonio Culturale, di cui esercita delega l’avv. Irene Calabrò, invita la cittadinanza in Pinacoteca civica il prossimo 14 marzo alle ore 10:00, in occasione della presentazione al pubblico delle tele restaurate della collezione Genoese.

Alla presenza della dott.ssa Anna Maria Guiducci, Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia e del sindaco Giuseppe Falcomatà, saranno esposte nuovamente al pubblico, dopo l’avvenuto restauro, due tele ottagonali, di soggetto analogo, raffiguranti la “Sacra Famiglia con San Giovannino”.

Le opere fanno parte del lascito della “Famiglia Genoese”, entrato a far parte del patrimonio artistico della Città nel 1909, costituito da 65 opere comprese tra il XVI e il XVIII secolo. Ma il 14 marzo coincide con la seconda edizione della Giornata Nazionale del Paesaggio, che ha l’intento di richiamare il paesaggio come valore identitario del Paese e trasmettere il messaggio dei valori della tutela e dello studio della sua memoria storica.

Palazzo San Giorgio ospita due iniziative organizzate dalla Soprintendenza: “Rinascimento d’Aspromonte” alle ore 11,00 e successivamente dalle ore 12,00, “In treno sulla Jonica”, video e fotografie dell’itinerario da Reggio Calabria a Monasterace.