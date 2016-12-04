La Polisportiva Futura perde la sfida con il Real Rogit
La Futura va in vantaggio di due gol con Votano ed Ecelestini, ma il Real Rogit rimonta e firma il sorpasso nella ripresa
04 Dicembre 2016 - 09:39 | di Redazione
Vince il Rogit che difende con i denti il gol di vantaggio segnato nel secondo tempo.
Primo tempo che vede la Futura dopo 10 minuti in vantaggio per 2 a 0 con un gol capolavoro di Votano che con un colpo di tacco sorprende il portiere ospite ( che alla fine sarà il migliore in campo ) ed una rasoiata di Ecelestini su assist perfetto sempre di un ottimo Votano.
Labate non riesce a portare la gara sul 3 a 0 per un ottimo intervento di Zamirton e la partita cambia volto.
Prima segna Rueta che dopo avere superato un difensore con un tiro sotto la traversa, seppur da posizione molto laterale, insacca alle spalle di Tonino Martino.
A 4 dalla fine del primo tempo arriva il pari su azione di ripartenza ben costruita dal Real Rogit.
Si riparte nel secondo tempo sul 2 a 2 con una Futura troppo preoccupata , che soffre l assenza di Gil , ed un incertezza difensiva favorisce il terzo gol a 10 dalla fine.
Non serve a niente l’assalto della squadra di Motta San Giovanni che sbatte sempre contro una difesa ben schierata che concede poco .
Quando concede qualcosa ci pensa il portiere ospite che a 30 secondi dalla fine toglie dalla porta , tra gli altri , un pallone di Francesco Martino che aveva già fatto gridare al gol.
Buono l’arbitraggio.
Pol Futura – Real Rogit 2 a 3
Marcatori Futura : Votano Ecelestini
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