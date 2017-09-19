La Pro Loco di Motta San Giovanni ha il nuovo Presidente

La Pro Loco del Comune di Motta San Giovanni ha il nuovo Presidente. I Soci hanno scelto di eleggere un nuovo direttivo in rosa, dove la presenza femminile è in maggioranza. Oltre la Presidente fra gli altri 6 componenti figurano altre 3 donne elette.

La nuova presidente Giovanna Di Dia

E’ Giovanna Di Dia, la nuova Presidente. Giovane impegnata da circa un decennio, è la Segretaria uscente per ben due volte della stessa Associazione, ha iniziato la sua avventura nella Pro Loco come Volontaria di Servizio Civile nel periodo 2010-2011 dove ha rappresentato a livello Nazionale presso il competente Ufficio Ministeriale i giovani di Servizio Civile Nazionale Calabresi nel triennio 2011-2014, è inoltre Operatore Locale di Progetto per i Volontari che stanno prestando Servizio Civile nella Pro Loco, maturando una certa esperienza nel campo dei beni culturali materiali ed immateriali.

E’ stata eletta sabato 16 Settembre 2017 nelle elezioni che si sono tenute presso l’Antiquarium Leucopetra di Lazzaro e rimarrà in carica per i prossimi quattro anni. Ad affiancarla in questa sfida i Soci: BENEDETTO Roberta, COGLIANDRO Giuseppe, COZZUPOLI Tiziana, FERRARA Giuseppina, FONTE Gaetano Fabrizio, PUCINOTTI Raffaele. Nel Collegio dei Revisori figurano BRANCA Valerio Maria Lucio, LEONARDO Domenico e MATALONE Nicola. Nel Collegio dei Probiviri son stati eletti: BORRELLO Silvio, CAMPOLO Filippo e ZUCO Giovanni.

Le parole della neopresidente

“Ringrazio tutti i Soci che mi hanno sostenuta. Sono felice dell’ottimo risultato raggiunto e molto onorata della fiducia accordatami, ma anche consapevole della “Mission” che mi aspetterà” ha commentato la neoeletta Presidente Giovanna Di Dia. “Da oggi, la Pro Loco ricomincerà a lavorare intensamente sul territorio per tornare essere il forte riferimento Istituzionale cosi come era in passato. Bisogna rimboccarsi le maniche e da parte mia ci sarà la passione e l’impegno di sempre.

Ripristineremo la collaborazione con tutte le realtà Associative presenti nel nostro territorio, garantendo la più ampia autonomia alle diverse espressioni territoriali affinché ognuna di esse possa sentirsi protagonista di questa nuova Storia che scriveremo tutti insieme con un unico obbiettivo: restituire fiducia al nostro paese, fatto di tante persone, tra cui molti giovani, presenti anche in questo nuovo direttivo e pronti sempre a mettersi in gioco, avvalendosi della preziosa esperienza dei più anziani. Inoltre, è indispensabile che vi sia l’apporto di nuove energie affinché la Pro Loco possa proseguire la propria attività istituzionale iniziata nel lontano 1967 e di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo. Faccio quindi un appello a tutti i miei compaesani affinché si avvicinino alla nostra associazione contribuendo, ognuno con le proprie idee e competenze, a dare lustro al nostro Comune. C’è tanto entusiasmo e voglia di fare bene; io e il mio nuovo gruppo di lavoro ci crediamo e siamo convinti che, con la collaborazione di tutti, sarà possibile fare delle ottime cose e regalare al nostro paese tante belle soddisfazioni.

E’ d’obbligo rivolgere un appello agli Enti territoriali ed all’Istituzione comunale in primis, rappresentata dal Sindaco Giovanni Verduci, affinché si possa proseguire il proficuo rapporto di collaborazione, riconosciuto all’interno dello Statuto Comunale all’Art. 11 che negli anni ha permesso di raggiungere ottimi risultati. Ringraziando nuovamente tutte le persone che hanno deciso di accordarmi la loro fiducia auguro a me stessa, ed a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, buon lavoro”.

I prossimi passi della Pro Loco

A giorni, appena definito l’organigramma interno con la nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere ci presenteremo ufficialmente all’Amministrazione Comunale.