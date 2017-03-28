La rappresentativa calabrese effettua l’ultimo test prima del Trofeo delle regioni

Nuovo raduno per i 2003 di Calabria.

Nell’ambito del “Progetto Azzurro” 2016/2017 e in preparazione al Torneo delle Regioni che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi (TE) nel periodo pasquale, è stato programmato un raduno regionale di allenamento per Martedì 28 Marzo 2017.

A Catanzaro Lido, al PalaCorvo si svolgeranno gli ultimi passi insieme della rappresentativa prima di conoscere i nomi dei convocati per la kèrmesse nazionale.

Agli ordini del Coach Danilo Chiarella, degli Assistenti Paolo Perziano, Massimo De Summa, Attilio Gatto e Costantino Longo, supportati dal Dirigente del Comitato Fip Calabria, Roberto Petronio e con il lavoro fisico della Rtf della Calabria Roberta Vozza supportata da Alessandro Mascaro sono stati convocati i seguenti atleti.

ATLETI CONVOCATI

1 BASILE EMANUELE 18/10/03 A.Dil.Pallacanestro CZ

2 CARDONE DOMENICO GR. 16/03/03 Lu.Ma.Ka. Basket RC

3 CHINDAMO ANDREA 17/04/03 Gio&Gio Palmi

4 CORAPI MATTIA 15/05/03 Pallacanestro Catanzaro

5 CORAPI RAFFAELE 15/05/03 Pallacanestro Catanzaro

6 CURCIARELLO GABRIELE 15/11/03 Lu.Ma.Ka. Basket RC

7 D’ALESSANDRO DANIEL 12/02/03 New Team Crotone

8 DI CELLO PAOLO 10/05/03 ADF Basketball Lamezia

9 FORTUNATO GIUSEPPE 23/05/03 Basket Rende

10 FRANCO DANIELE 01/07/03 A.S. Dil. Nuova Jolly RC

11 GALIMI GIOVANNI 06/03/03 VIS RC

12 GIACOIA VINCENZO 19/04/03 Basket Rende

13 GIAMPA’ GIUSEPPE 23/05/03 V. Basketball Lamezia

14 MASCARO LORENZO 21/07/03 ADF Basketball Lamezia

15 MASTRIA MARCO 09/07/03 Pallacanestro Catanzaro

16 MERANTE GIUSEPPE 25/06/03 A.S.D. Pol. San Michele CZ

17 MOTTA SALVATORE AR. 05/02/03 VIS Reggio Calabria

18 RAPPOCCIO DEMETRIO 02/06/03 VIS Reggio Calabria

19 SPANO’ MATTEO 02/05/03 A.Dil. Pallacanestro Catanzaro

20 TIBERI ALESSANDRO 18/02/03 Basket Rende