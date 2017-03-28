La rappresentativa calabrese effettua l’ultimo test prima del Trofeo delle regioni
Al PalaCorvo di Catanzaro Lido l'ultimo allenamento della rappresentativa calabrese 2003 prima del Torneo delle Regioni a Roseto degli Abruzzi
28 Marzo 2017 - 09:38 | di Vincenzo Comi
Nuovo raduno per i 2003 di Calabria.
Nell’ambito del “Progetto Azzurro” 2016/2017 e in preparazione al Torneo delle Regioni che si svolgerà a Roseto degli Abruzzi (TE) nel periodo pasquale, è stato programmato un raduno regionale di allenamento per Martedì 28 Marzo 2017.
A Catanzaro Lido, al PalaCorvo si svolgeranno gli ultimi passi insieme della rappresentativa prima di conoscere i nomi dei convocati per la kèrmesse nazionale.
Agli ordini del Coach Danilo Chiarella, degli Assistenti Paolo Perziano, Massimo De Summa, Attilio Gatto e Costantino Longo, supportati dal Dirigente del Comitato Fip Calabria, Roberto Petronio e con il lavoro fisico della Rtf della Calabria Roberta Vozza supportata da Alessandro Mascaro sono stati convocati i seguenti atleti.
ATLETI CONVOCATI
1 BASILE EMANUELE 18/10/03 A.Dil.Pallacanestro CZ
2 CARDONE DOMENICO GR. 16/03/03 Lu.Ma.Ka. Basket RC
3 CHINDAMO ANDREA 17/04/03 Gio&Gio Palmi
4 CORAPI MATTIA 15/05/03 Pallacanestro Catanzaro
5 CORAPI RAFFAELE 15/05/03 Pallacanestro Catanzaro
6 CURCIARELLO GABRIELE 15/11/03 Lu.Ma.Ka. Basket RC
7 D’ALESSANDRO DANIEL 12/02/03 New Team Crotone
8 DI CELLO PAOLO 10/05/03 ADF Basketball Lamezia
9 FORTUNATO GIUSEPPE 23/05/03 Basket Rende
10 FRANCO DANIELE 01/07/03 A.S. Dil. Nuova Jolly RC
11 GALIMI GIOVANNI 06/03/03 VIS RC
12 GIACOIA VINCENZO 19/04/03 Basket Rende
13 GIAMPA’ GIUSEPPE 23/05/03 V. Basketball Lamezia
14 MASCARO LORENZO 21/07/03 ADF Basketball Lamezia
15 MASTRIA MARCO 09/07/03 Pallacanestro Catanzaro
16 MERANTE GIUSEPPE 25/06/03 A.S.D. Pol. San Michele CZ
17 MOTTA SALVATORE AR. 05/02/03 VIS Reggio Calabria
18 RAPPOCCIO DEMETRIO 02/06/03 VIS Reggio Calabria
19 SPANO’ MATTEO 02/05/03 A.Dil. Pallacanestro Catanzaro
20 TIBERI ALESSANDRO 18/02/03 Basket Rende
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