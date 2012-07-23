Rapture di Lauren Kate: Un Viaggio Emozionante tra Amore e Destino

Scopri 'Rapture' di Lauren Kate, l'ultimo capitolo della Fallen Saga, dove Luce e Daniel lottano contro il tempo e il destino per salvare il mondo. Una storia di amore eterno e battaglie celesti che ti terrà incollato alle pagine

Lauren Kate ci trascina in un mondo di conflitto e trasformazione nel suo romanzo “Rapture”, pubblicato da Rizzoli. Questo quinto e ultimo volume della serie “paranormal romance” YA Fallen Saga ci immerge nelle vicende di Luce e del suo grande amore, l’angelo caduto Daniel, oscillanti tra la salvezza e un abisso senza fine.

Una Corsa Contro il Tempo per Salvare il Mondo

In “Rapture”, Luce e Daniel sono alla disperata ricerca delle tre reliquie nascoste a Venezia, Vienna e Avignone. Il loro obiettivo è fermare Lucifero, determinato a cancellare la storia per riscriverla a suo piacimento. Li attende una battaglia senza precedenti, un viaggio dove amore e mistero si fondono fino a un finale inaspettato.

Amore Eterno Contro il Fato Inesorabile

La storia di Luce e Daniel è un inno all’amore eterno, una lotta contro la necessità incrollabile degli eventi. “Rapture” esplora la possibilità di cambiare il corso della storia, credere in un futuro di pace e abbandonarsi al potere rigenerante delle emozioni.

La Caduta degli Angeli e il Fato dei Nephilim

La saga ci racconta della “Caduta”, un evento cosmico in cui migliaia di angeli precipitano dal cielo. Ora, la storia si appresta a ripetersi, minacciando di cancellare ogni cosa, a meno che Luce e Daniel non riescano a trovare una soluzione per fermare Lucifero e scongiurare la maledizione che li perseguita.

Con “Rapture”, Lauren Kate consegna ai lettori un finale epico, un romanzo che si snoda attraverso sentimenti profondi, rivelazioni sorprendenti e una tensione narrativa costante. Un viaggio emozionante che ridefinisce il concetto di amore e destino.