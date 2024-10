La reggina Cristina Foti al talent show “Dance Dance Dance” su Sky

di Federica Geria – Dance Dance Dance è un talent show sulla danza che unisce performance, reality e innovazione tecnologica grazie all’utilizzo del videomapping e della realtà aumentata.

Il programma, in onda su Sky canale Fox Life, prevede che, dopo un duro allenamento, sei coppie, formate da sei personaggi famosi e altrettanti partner si sfidino per dodici puntate nella reinterpretazione delle più celebri coreografie tratte da videoclip, musical e film.

Nel corpo di ballo che vedremo durante le puntate di Dance Dance Dance, troveremo anche due talenti reggini, le ballerine Cristina Foti e Alessia Morsillo.

Dopo aver intervistato Alessia, oggi CityNow incontra Cristina Foti, da sempre ballerina nella sua scuola Groove Dance Studio, la quale racconta ai nostri microfoni di questa importante partecipazione.

Come e quando nasce la tua passione per la danza?

“Posso dire che già mentre ero nella pancia di mia madre Patrizia ballavo, infatti lei è una ballerina e da sempre mi ha trasmesso questa passione. Ho iniziato ad andare a scuola di danza all’età di 3 anni e mezzo e con il tempo l’amore e la passione verso quest’arte sono diventati sempre più forti”.

Quale è il genere che prediligi?

“Amo la danza in tutte le sue forme e studio tutti gli stili perché credo che un ballerino debba essere versatile, ma da 10 anni ormai l’hip hop è la mia vita”.

In che modo hai preso parte al programma Dance Dance Dance?

“Ho partecipato al corpo di ballo! Mattia Tuzzolino è da sempre una delle persone con cui collaboro e che stimo maggiormente. È da ormai tanti anni un insegnante fisso della Groove Dance Studio e abbiamo preso parte a diversi progetti insieme. Mattia mi ha voluta fortemente in questo nuovo progetto di Sky, anche grazie al consenso del direttore artistico Laccio”.

Come è stata questa tua esperienza?

“Ho amato tutto di questo programma, dai concorrenti molto alla mano e simpatici, all’ambiente composto da persone meravigliose, professionali e simpatiche che hanno lavorato per mesi intensamente e in armonia. Anche se solo per pochi giorni ho trovato un’atmosfera a dir poco magica. Siamo stati seguiti da coreografi davvero in gamba e un direttore artistico eccezionale. Quello che più mi ha colpito sono, però, i ballerini, che mi hanno ispirata per il loro talento, ma soprattutto per il duro lavoro fatto in questi mesi, un grande esempio di professionalità.”

Quanto le tue origini reggine influenzano il tuo percorso artistico?

“Le mie origini sono state determinanti per il mio percorso artistico. Possedendo una scuola di danza ho potuto studiare con costanza e sin da bambina. Inoltre grazie al Mediterraneo Dance Festival ho potuto approfondire le mie conoscenze ed entrare a contatto con quello che è il panorama nazionale e internazionale della danza. Ho poi la fortuna di essere una figlia d’ arte. Grazie a mia madre e mio padre, mie principali fonti di ispirazione, sono cresciuta in questo meraviglioso mondo. Loro mi hanno dato sempre la possibilità di viaggiare e di aggiornami, sono stati loro a spingermi a soli 19 anni oltre oceano per frequentare le migliori scuole di Los Angeles, che ormai da 7 anni sono la mia meta estiva prediletta per continuare a studiare, aggiornarmi e crescere artisticamente!”

Prossimi progetti?

“Sicuramente la maggior parte dei miei progetti sono indirizzati a far crescere la mia scuola di danza e la realtà artistica reggina in generale. Vorrei creare opportunità per i miei allievi e dargli gli strumenti necessari per far avverare i loro sogni. Anche da una piccola città come la nostra si può fare strada e il talento non manca. Cerco anche di trovare spazio per crearmi maggiori possibilità relative alla mia carriera di ballerina. Mi piacerebbe fare altrettante esperienze come quella di Dance Dance Dance, e sviluppare maggiormente il mio lato coreografico sperando un giorno di poter diventare anche una grande coreografa. Per il momento preferisco tenere segreti i miei progetti futuri, ma sarò felice di tenervi aggiornati!”.