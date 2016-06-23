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La storica azienda calabrese Callipo premia i suoi dipendenti

Un premio di 600 euro per tutti i lavoratori, 125mila euro in totale: la notizia lanciata su Facebook dalla Callipo conquista quasi 5mila like

23 Giugno 2016 - 16:55 | di Federica Geria

Callipo, azienda calabrese premiata al Cibus Connect di Parma

Quella della Callipo è una storia centenaria “antica di mare, di uomini e di passione per la qualità”. Tutto iniziò a Pizzo nel 1913, quando nacque l’azienda, prima in Calabria e tra le prime in Italia ad inscatolare il pregiato tonno del Mediterraneo.

Mission primaria della Callipo è da sempre la qualità, al fine di offrire ai consumatori prodotti esclusivi, gustosi e garantiti. Oggi a capo dell’azienda vi è Filippo Callipo, che con passione e dedizione ha fatto crescere l’attività in termini di fatturato e affermandosi così sul mercato nazionale ed estero.

“Valorizzare, riconoscere e premiare l’impegno dei propri dipendenti è da sempre la filosofia che guida l’azienda Callipo. Per questo motivo e sulla base dell’accordo sottoscritto tra l’azienda e FAI CISL, è stato stabilito un premio di produzione di €600,00 per tutti i lavoratori, per un valore totale di 125.000,00 €”.

E’ questa la notizia che l’azienda calabrese, lancia sulla sua pagina Facebook, ottenendo quasi 5mila likes nel post, numerosissime condivisioni, commenti di affetto, e complimenti per il gesto degno di un vero imprenditore.

Il segnale di un imprenditore legato al territorio

Un bellissimo segnale quello lanciato dal signor Callipo, uomo e imprenditore fortemente legato alla propria terra, che durante la carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, anche per il suo impegno sociale, per la sua ferma posizione contro la mafia, che lo ha portato a non voler mai allontanarsi da Vibo Valentia, nonostante tutto. Un premio di produttività per i propri dipendenti che deve essere interpretato soprattutto come segnale di fiducia per il nostro futuro.

Azienda Callipo, storica conserveria calabrese di Pizzo

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