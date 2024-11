La travel blogger reggina Antonia Polimeni ai microfoni di CityNow

“Turista backpacker (zaino in spalla), ingegnere di professione, sognatrice per necessità. Unico obiettivo: rendere la mia vita una meravigliosa avventura”.

Sognatrice intraprendente e determinata, reggina doc, travel blogger, ama viaggiare, fotografare e scrivere, pensa che della propria vita bisogna fare tutto ciò che si desidera, e che con impegno e volontà si può creare il proprio capolavoro personale. Il suo mantra? La gratitudine, il sorriso…e un tramonto in riva al mare.

Antonia Polimeni è una giovane travel blogger che, viaggiando in giro per il mondo decide di dar vita al suo piccolo ma vasto blog dal nome “Interviste dal mondo” e che proprio adesso sta partecipando ad un contest chiamato #CaliforniaDream, nato dal sito www.vitadaturista.it, grazie al quale potrebbe volare in California e coronare un grande sogno.

CityNow ha deciso di sostenerla e oggi incontra Antonia per una chiacchierata a tu per tu.

Quando nasce l’idea di creare il tuo blog “Interviste dal mondo”?

“L’idea di aprire un blog è nata nel 2013, l’anno del mio meraviglioso Gap Year. Mi trovavo in Australia e, in quel momento per mantenermi, facevo la baby-sitter stressata di un bimbo di soli 3 mesi che ho iniziato a soprannominare Moccy, per via delle sbrodolate, spesso infette, che gli colavano giù dal soave nasino. Ero alle prese con il lavoro più difficile di tutta la mia vita, dato che – fino ad allora, non avevo mai tenuto in braccio neppure un gattino appena nato. Ho quindi iniziato a documentarmi sul web, in quel mare di informazioni che è il mommy blog, per capire come accudire la povera creatura. Iniziare a scrivere è stata quindi la naturale conseguenza.”

Come è stato all’inizio?

“All’inizio è stato un vero e proprio diario virtuale, in cui raccontavo tutto quello che mi succedeva in quel paese, l’Australia, che tutti mi avevano raccontato come un paradiso terrestre, e che per me, ironicamente, si stava rivelando un incubatore di avventure, spesso anche molto divertenti. Ad agosto la decisione di lasciare Brisbane, la città in cui vivevamo, per cominciare il nostro Big Tour. L’esperienza più bella di tutta la mia vita. Un viaggio lungo 5 mesi tra Australia, Tasmania, Singapore, Taiwan, Malesia, Borneo, Giappone e la catartica India. Cinque mesi di meraviglia, libertà ed esperienze che mi avrebbero reso una persona diversa. In alcuni sensi, migliore.”

Cosa troviamo all’interno del tuo blog?

“All’interno del mio blog troverete me, le mie esperienze e molti racconti di viaggio. Troverete molto della mia vita a Roma.”

Cosa significa per te viaggiare?

“Viaggiare per me è un dono. Perché ogni luogo è una nuova scoperta. Culture e modi di vivere nuovi, originali. Viaggiare è avventura, indipendentemente se lo si fa o meno con zaino in spalla. Viaggiare significa per me essere aperti al mondo e rendersi disponibili a ciò che è diverso da noi. In modi che spesso non avevamo considerato. E’ durante i miei viaggi che ho conosciuto alcune delle persone più interessanti di sempre.”

Stai partecipando al contest #Californiadream. Spiega ai nostri lettori in cosa consiste, come votarti, e perché vorresti vincere?

“Si! #Californiadream è un concorso bellissimo che mi darebbe la possibilità di viaggiare in California, appunto, per due settimane. Un’esperienza unica che mi consentirebbe di conciliare la mia passione per i viaggi con quella per la scrittura. Per votarmi basta andare sul sito, inserire il cuore sulla foto, scegliere la modalità di voto preferita (una tra: Facebook e Gmail), inserendo la prima spunta obbligatoria sulla privacy, e riconfermare la modalità scelta attraverso la selezione del pulsante di riferimento (una tra Facebook e Gmail), a questo punto sarà possibile selezionare nuovamente il cuore sulla foto che si colorerà di arancione. Procedura molto più semplice nei fatti che nelle parole. Vorrei vincere perché credo di meritarlo! Regalandomi così 2 settimane di meraviglia assoluta.”

Nata a Reggio Calabria, hai visitato tantissime mete, ma cosa della tua città natale ti è rimasta nel cuore?

“Della nostra città, Reggio Calabria, mi resta l’amore per il mare, senza il quale non potrei vivere. C’è un detto famoso che dice che ‘Chi al mare nasce, al mare ritorna’. Sempre. Ma di Reggio mi restano soprattutto gli affetti. Family First.”