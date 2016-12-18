La V C del ‘Raffaele Piria’ si ritrova a 40 anni dal diploma

Rimpatriata tra gli ex compagni della classe V C, anno scolastico 1975/76, dell’Istituto tecnico commerciale “Raffaele Piria” di Reggio Calabria. A distanza di 40 anni si sono ritrovati per festeggiare in un clima festoso e allegro, il diploma di ragioneria conseguito nel lontano 1976. Capelli grigi e qualche ruga in più ma lo stesso entusiasmo e allegria di allora.

Per tutti una piacevole cena all’insegna dei ricordi, dei bei momenti vissuti tra i banchi di scuola e delle goliardie.

Alla fine della serata dopo il taglio della torta e le foto di rito i ragazzi del 1976 si sono lasciati con l’impegno di rivedersi nuovamente per continuare a ricordare i bei tempi della scuola.