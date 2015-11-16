La valanga Vis si abbatte sul Pollino

Ennesima vittoria (la settima in altrettante gare) ed ennesimo match senza storia per la Vis Reggio Calabria che domina in lungo e in largo il Pollino Basket Castrovillari, permettendosi anche il lusso di tenere a riposo precauzionale capitan Stracuzzi, Arillotta e il febbricitante Cedro.

Gli ospiti rimaneggiati e la partenza da incubo

Per gli ospiti, presentatisi al PalaBotteghelle in formazione rimaneggiata e con soli sette uomini, la partenza è da incubo. Pronti e via e dopo soli 3 minuti si trovano sotto 16-0, con Lobasso, Spencer, Warwick e Costantino che fanno canestro da ogni posizione, costringendo coach Silella ad un immediato time out riparatore. La musica però non cambia per i cosentini, che assistono impotenti allo show dei bianco/amaranto di casa: Lobasso è incontenibile (29 punti per la guardia foggiana, top scorer dell’incontro), Costantino è chirurgico dalla lunga distanza (4 su 4 dall’arco dei 6 metri e 25), Spencer domina il pitturato in entrambi i lati del campo, Warwick è il solito cecchino implacabile e gli under Franzò, Gerardis e De Stefano mettono a referto 31 punti complessivi e tanti minuti da protagonisti. Il vantaggio si dilata di quarto in quarto fino al +65 finale che la dice lunga sulla differenza di valori in campo.

Il testa a testa a distanza con il Val Gallico prosegue, in attesa del redde rationem fissato fra due settimane in quella che, numeri alla mano, si annuncia come la madre di tutte le partite.

Il tabellino della partita

Questo il tabellino della partita:

Vis Reggio Calabria – Pollino Basket Castrovillari 117-52

(33-8, 65-21, 89-38)

Vis Reggio Calabria: Warwick 19, Spencer 18, Costantino 20, Lobasso 29, Franzò 15, Gerardis 8, De Stefano 8, Bonaccorso, Stracuzzi N.E., Arillotta N.E. Allenatori: D’Arrigo/Farina.

Pollino Basket Castrovillari: Donato 3, Aloisio 3, Marrone 13, Leonardo 8, Russo 17, Musmanno 4, Barshchevsky 4. Allenatore: Silella.

Arbitri: Comerci e Mafrici di Reggio Calabria.

Risultati, classifica e prossimo turno

Risultati sesta giornata: Val Gallico-Rende 84-57, Lamezia-Botteghelle 71-74, Villa-Nuova Jolly 66-60, Vis-Pollino 117-52, Crotone-Catanzaro 64-75 (riposa Siderno).

Classifica: Vis 14, Val Gallico 14, Botteghelle 8, Catanzaro 8, Lamezia* 6, Nuova Jolly 4, Rende 4, Villa* 4, Pollino 2, Siderno* 2, Crotone* 0.

Prossimo turno (21/22 novembre): Botteghelle-Villa, Catanzaro-Siderno, Nuova Jolly-Crotone, Pollino-Lamezia, Rende-Vis (riposa Val Gallico).

*Crotone, Villa, Siderno e Lamezia una gara da recuperare.