La Viola Basket targata Coppolino si presenta alla città

Dopo aver dato spazio alle dichiarazioni di Aurelio Coppolino ecco quelle del sindaco Giuseppe Falcomatà che ha incontrato questa mattina a Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’Amministratore unico della Viola Basket Aurelio Coppolino.

Nel corso dell’incontro, proficuo e cordiale, il Dott. Coppolino ha manifestato al Sindaco e agli altri amministratori, rappresentanti istituzionali del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, i dettagli operativi del piano di investimenti che la società ha promosso sul progetto sportivo per il rilancio della Viola Basket, anche in relazione all’eventuale utilizzo delle strutture sportive di pertinenza comunale e metropolitana, le cui situazioni specifiche saranno affrontate in maniera più approfondita in successivi incontri tecnici.

I dettagli del nuovo progetto sportivo della Viola Basket Reggio Calabria saranno presentati mercoledi 1 agosto alle ore 12.00 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, durante una conferenza stampa alla presenza del Sindaco Falcomatà e dell’Amministratore Unico Aurelio Coppolino.