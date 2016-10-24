BARCELLONA P.G.- La Viola cade al PalAlberti e recita il mea colpa per non avere saputo cogliere le opportunità che la gara ha offerto per strappare i due punti a Siena, apparsa più cinica e concreta nei momenti clou del match. Neroarancio sempre costretti ad inseguire (primo ed unico vantaggio 29-27 a 3:44 dal termine del secondo quarto), capaci di rimanere sulla scia dei toscani senza però mai riuscire a piazzare il break buono per tornare avanti. Fabi e Radic tra gli ultimi ad arrendersi, opaca la prova di Legion.

VIOLA- SIENA 73-78 (10-17; 31-34; 47-56)

VIOLA: Radic 19, Taflaj, Legion 6, Caroti 4, Fabi 22, Guariglia, Marino ne, Guaccio ne, Marulli 12, Micevic 5, Fallucca 5. All. Paternoster

SIENA: Masciarelli ne, Harrell 21, Vildera 7, Cappelletti 14, Saccaggi 8, Flamini 2, Bucarelli, Pichi, Myers 17, Tavernari 9. ALL. Griccioli. Uscito per cinque falli Marulli.

FONTE: www.violareggiocalabria.it