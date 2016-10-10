La Viola travolge l’Angelico Biella

Gara senza storia al Palalberti di Barcellona, dove dinanzi a circa trecento supporters neroarancio la Viola ha piegato senza troppi patemi Biella. Fabi e compagni hanno messo le cose in chiaro sin da subito: subiti i primi due punti del match, con un perentorio 14-0 hanno cacciato indietro il quintetto di Carrea che non è mai rientrato in partita.

Biella resta in scia fino a metà del secondo quarto

Biella e’ rimasta sulla scia della Viola fino a metà del secondo quarto, per poi accusare un distacco sempre più pesante (-26 a tre minuti dal termine).

In casa neroarancio sugli scudi Fabi, Legion, Radic e il convalescente Marulli, ma in generale tutta la Viola si è espressa su livelli apprezzabili, attingendo con profitto dalla panchina in minuti e punti. Soddisfatto coach Paternoster a fine gara: “Sono contento per la vittoria, non era facile giocare in campo neutro anche se i nostri tifosi ci hanno seguiti in tanti.

Abbiamo giocato col piglio giusto, soprattutto in difesa i ragazzi si sono aiutati, giocando da squadra esperta punendo soprattutto gli errori difensivi di Biella. Buone scelte in attacco, sono contento dell’apporto della panchina, specie dopo una settimana fisicamente difficile”. I tifosi neroarancio hanno ricordato con uno striscione il giornalista e tifoso Domenico Durante.

Il tabellino

VIOLA- BIELLA 93-67

(26-19; 49-35, 74-54; 93-67)

VIOLA RC: Radic 23, Taflaj, Marino, Legion 19, Caroti 3, Fabi 17, Bianchi, Guariglia 2, Guaccio, Marulli 13, Micevic 8, Fallucca 8. ALL. Paternoster

BIELLA: Ferguson 17, Hall 17, Massone n.e., Venuto 2, Pollone n.e., De Vico 15, Udom 12, Pasqualini, Wheatle 2, Rattalino n.e., Tessitori 2. ALL. Carrea.

ARBITRI: Andrea Masi, Marco Vita, Alessandro Costa

FONTE: www.violareggiocalabria.it