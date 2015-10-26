La Vis ‘asfalta’ Siderno e resta imbattuta in vetta

Il pivot Reggie Spencer debutta con 20 punti e 11 rimbalzi nel successo della capolista contro l'Ymca Siderno: tabellino, risultati e classifica della terza giornata

Non fa sconti la Vis in questo sfolgorante avvio di campionato. Anche l’Ymca Siderno è stata costretta a subire lo strapotere tecnico e fisico dei reggini, rimediando un pesantissimo passivo finale di 62 punti. L’esito del match non è mai stato in discussione. Solo nel primo quarto gli ionici, trascinati da Pirrone, sono rimasti a contatto con i bianco/amaranto di casa, per poi sprofondare sotto una gragnuola di canestri nelle rimanenti frazioni.

L’esordio di Reggie Spencer in canotta Vis

C’era molta attesa per l’esordio di Reggie Spencer in canotta Vis e le aspettative non sono andate deluse. Il pivot statunitense ha dato un piccolo saggio delle sue potenzialità realizzando 20 punti (9 su 12 al tiro), catturando 11 rimbalzi e dominando il pitturato sia in fase difensiva che offensiva. Se il buongiorno si vede dal mattino, il ventiduenne prodotto della Northeastern University ha tutte le carte in regola per essere un fattore dominante in questo torneo.

Per il resto la compagine del duo D’Arrigo/Farina ha messo in mostra il solito Warwick, cecchino implacabile e miglior realizzatore dell’incontro con 28 punti, un ispiratissimo capitan Stracuzzi, autore del primo e decisivo allungo dei reggini con 9 punti in fila nel primo quarto, un ottimo Arillotta sempre nel vivo del gioco e tante buone giocate degli under, con Franzò in bella evidenza.

Domenica prossima la capolista sarà impegnata in trasferta a Catanzaro.

Tabellino, risultati e classifica

Questo il tabellino della partita:

Vis Reggio Calabria – Ega Basket Ymca Siderno 110-48

(32-20, 60-28, 92-37)

Vis Reggio Calabria: Stracuzzi 18, Warwick 28, Spencer 20, Arillotta 15, Costantino 7, Lobasso 6, Cedro 2, Gerardis 3, De Stefano, Bonaccorso, Franzò 11. Allenatori: D’Arrigo/Farina.

Ega Basket Ymca Siderno: Pirrone 17, Lamberti 5, Barranca, Fonte 14, Orlando 4, Tripodi 2, Fiorenza 4, Bonavita 2, Guttà, Ierinò, Spirlì, Denaro. Allenatore: Costa.

Arbitri: Travia di Gioia Tauro e Sofia di Bagnara.

Risultati terza giornata: Pollino-Botteghelle 62-73, Val Gallico-Catanzaro 84-60, Lamezia-Crotone 76-55, Rende-Nuova Jolly 65-67, Vis-Siderno 110-48 (ha riposato Villa).

Classifica: Vis 6, Val Gallico 6, Botteghelle 4, Lamezia 4, Nuova Jolly 4, Pollino 2, Catanzaro 2, Rende 2, Villa 0, Siderno 0, Crotone 0.

Prossimo turno: Crotone-Villa, Catanzaro-Vis, Siderno-Lamezia, Botteghelle-Rende, Nuova-Jolly-Val Gallico (riposa Pollino).