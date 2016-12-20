La Vis chiude il 2016 battendo la Nuova Jolly

Il racconto di una gara in cui la Vis ha controllato il ritmo dall'inizio alla fine, tra un'espulsione, un tentativo di rimonta e le triple decisive

In pieno clima natalizio la Vis fa poker. Nel posticipo della XIII giornata di campionato i bianco/amaranto inanellano la quarta vittoria consecutiva contro una coriacea e mai doma Nuova Jolly e proseguono la scalata verso le primissime posizioni della classifica. Gli uomini del duo D’Arrigo/Farina, privi di capitan Tramontana e del lungodegente Arillotta, hanno condotto le danze dalla palla a due alla sirena finale, controllando sempre l’inerzia del match.

Vis subito in fuga, espulso Cugliandro

La partenza della Vis è super, con un 13-2 avviato dalle triple di Lobasso e Catanoso. A complicare le cose in casa Nuova Jolly ci pensa un nervoso Cugliandro, cui vengono rifilati due falli tecnici nel giro di pochi minuti che gli costano l’inevitabile espulsione e la doccia anticipata. I padroni di casa non riescono a ricucire il break iniziale, ma la Vis non riesce ad allungare oltre la semplice doppia cifra (39-29 all’intervallo lungo).

Nel secondo tempo si svegliano gli ex Riccardo Costa e Claudio Vozza che piazzano canestri su canestri e riavvicinano pericolosamente la Jolly. È un jump dall’angolo di Tavilla a 5 minuti dal termine a riportare a contatto i locali (55-57). Col fiato sul collo degli avversari ci pensano prima Warwick con due canestri in fila e poi gli scatenati Rizzieri e Costantino con due triple mortifere a firmare il 10-0 di parziale Vis che chiude i giochi (67-55). I jollyni non mollano la presa e provano stoicamente a rientrare, ma riescono solo a limitare il passivo fino al 65-69 finale.

Tabellino e classifica

Questo il tabellino della gara:

One Power&Gas Nuova Jolly – Vis Reggio Calabria 65-69

(14-25, 29-39, 45-54)

One Power&Gas Nuova Jolly: N.Vozza 6, C.Vozza 17, Surace 9, Cugliandro 5, Costa 20, Scaffidi 6, Centofanti, Tavilla 2, Triolo, Asciutti N.E. Allenatore: Sant’Ambrogio.

Vis Reggio Calabria: Costantino 11, Lobasso 17, Warwick 16, Catanoso 8, Cedro 2, Rizzieri 15, Caccamo, Bonaccorso, Dattola N.E., Romeo N.E., Tramontana N.E. Allenatori: D’Arrigo e Farina.

Arbitri: Migliaccio di Catanzaro e Caputo di Lamezia.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Basketball Lamezia 22*

Val Gallico 20**

Bim Bum Basket Rende 20

Sensation Profumerie Catanzaro 18

Vis Reggio Calabria 18

Botteghelle Basket 6 ***

One Power&Gas Nuova Jolly 6*

Eletek Sistemi Siderno 6

Basket Villa 2*

Scuola di Basket Viola 2 *

***3 gare da recuperare, **2 gare da recuperare, *1 gara da recuperare.