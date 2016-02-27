La Vis chiude la regular season in casa contro Lamezia

Archiviata col conforto della matematica la pratica primo posto, la Vis Reggio Calabria ospita domani il Basketball Lamezia nell’ultima fatica di campionato prima dei play off. Un match che non ha nulla da dire ai fini della classifica (entrambe le squadre sono già certe rispettivamente del primo e del quarto posto), ma che i reggini vogliono assolutamente vincere per chiudere imbattuti la prima fase della stagione e confermarsi unica squadra a punteggio pieno fra tutti i gironi nazionali di serie C (gold e silver).

Lamezia in crescita rispetto all’andata

I lametini di coach Iracà sono cresciuti tantissimo rispetto alla gara di andata (al PalaSparti la Vis si impose col netto punteggio di 105-81) e si presenteranno in riva allo Stretto col fresco scalpo della vice capolista Val Gallico, battuta domenica scorsa con una prova di forza non indifferente. Ma la Vis, davanti al pubblico amico, non è disposta a concedere sconti ed è pronta a battagliare colpo su colpo per ottenere la ventesima vittoria su altrettante gare e portare a compimento un percorso netto da applausi.

Quello di domani potrebbe essere un gustoso anticipo play off. I bianco/amaranto del duo D’Arrigo/Farina, infatti, nella semifinale della post season regionale (andata 20 marzo, ritorno 3 aprile) affronteranno la vincente del quarto fra Lamezia e Rende, con i primi favoriti in virtù del fattore campo. Un motivo di interesse in più per una gara che già si annuncia spettacolare di suo, con tanti duelli tecnici e fisici di spessore, primo fra tutti quello fra i centri Spencer e Koprivica.

Palla a due domani al PalaBotteghelle alle ore 18.

Arbitreranno Roberto Viglianisi di Villa San Giovanni e Alessio Mafrici di Reggio Calabria.