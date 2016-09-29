La Vis completa il roster con Arillotta e Bonaccorso

A due giorni dall’inizio del campionato di serie C silver la Vis Reggio Calabria riempie le ultime caselle dell’organico con due graditissime conferme. Il dg Luigi Di Bernardo ha riportato a casa Davide Arillotta e Rosario Bonaccorso, entrambi elementi che la scorsa stagione hanno indossato la canotta bianco/amaranto, facendo parte (il primo solo nel girone di andata) della squadra che ha vinto la regular season.

Davide Arillotta torna alla Vis

Arillotta, guardia classe 1990 (ex Audax, Cap, Nuova Jolly e Val Gallico), è un ottimo tiratore in transizione e un discreto difensore. Conosce alla perfezione gli schemi dei coach D’Arrigo e Farina. Un vero e proprio jolly in grado di allungare le rotazioni della compagine reggina. “Ritorno alla Vis con grandissimo entusiasmo – ha detto – pronto a dare il mio contributo alla squadra. Si sta creando un bellissimo gruppo, unito, affiatato, sono contento di farvi parte. Sarà una Vis da battaglia, daremo filo da torcere a tutti”.

Anche Rosario Bonaccorso, under di belle speranze classe 1997, torna a vestire il bianco/amaranto dopo la positiva esperienza dello scorso campionato. La Viola, proprietaria del suo cartellino, ha rinnovato il prestito alla Vis per fargli maturare un’altra esperienza in C silver.

Il test amichevole contro la Botteghelle Basket

Sia Arillotta che Bonaccorso ieri sera hanno preso parte al test amichevole contro la Botteghelle Basket, compagine militante nello stesso girone della Vis. E’ finita 79-55 per Warwick e compagni, che hanno evidenziato progressi incoraggianti rispetto alle ultime amichevoli. Oltre alla guardia inglese, autore di 16 punti, in doppia cifra anche Lobasso (13), Rizzieri (10), Costantino (10) e Tramontana (10). Al test hanno partecipato, con minuti importanti in campo, anche gli under Emanuel Romeo e Carmelo Foti, entrambi prodotti del Basket Pellaro aggregati in pianta stabile alla squadra.