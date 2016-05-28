La Vis contro Agropoli vuol concedere il bis

Dopo aver rotto il ghiaccio ed incamerato la prima vittoria nel play off nazionale contro la Diamond Foggia, la Vis Reggio Calabria ospita domani la Cilento Basket Agropoli nel secondo match casalingo consecutivo che il calendario le offre. Sebbene ormai con un piede e mezzo fuori dalla corsa ai primi due posti del girone, i reggini non lasceranno nulla d’intentato e scenderanno sul parquet amico del PalaLumaka decisi a centrare il secondo successo in fila e a regalare un’altra soddisfazione ai propri tifosi.

L’andata e il -23 da ribaltare

All’andata, in terra campana, i bianco/amaranto del duo D’Arrigo/Farina si arresero praticamente senza lottare, soccombendo col pesante passivo di 78-55 al termine di una gara incolore. Domani, però, sarà tutta un’altra storia. Capitan Stracuzzi e compagni attraversano un buon periodo di forma e, galvanizzati dal successo contro Foggia, faranno di tutto per ottenere il bis contro il quintetto salernitano. Un quintetto, quello guidato in panchina da coach Menduto, che soffre lontano dal fortino di casa del Pala Di Concilio, come dimostrano il -26 rimediato a Foggia e il -14 di Patti.

L’ideale sarebbe ribaltare lo scarto della gara di andata, un -23 che pesa come un macigno sulla classifica dei bianco/amaranto. L’impresa è ai limiti dell’impossibile ma si sa, nel basket, mai dire mai. Provarci non costa nulla. Fondamentale sarà la spinta dei supporters locali, pronti a gremire la tribuna dell’impianto di Ibico e a sostenere i propri beniamini.

Palla a due al PalaLumaka alle 18

Palla a due domani al PalaLumaka alle ore 18.

Arbitrerà la coppia lombarda composta da Franco Ferrari di Bergamo e Marco Marzulli di Binasco (Milano).