La Vis presenta alla città il Progetto PalaBotteghelle

Sta dominando il campionato di Serie C Silver (sedici successi in altrettante gare di campionato), ma pensa in grande e ha già la mente proiettata al futuro. La Vis Reggio Calabria, società di pallacanestro che ha in gestione il PalaBotteghelle dal giugno 2013, vuole creare attorno allo storico impianto reggino una vera e propria cittadella dello sport, coniugando efficienza organizzativa, interessi sportivi e contenuti sociali, e trasformando la struttura in un luogo di frequentazione quotidiana. Proprio in quest’ottica nasce l’idea del palazzetto multifunzionale, un’idea che prevede l’utilizzo di tutti gli spazi (interni ed esterni) e delle aree limitrofe e lo svolgimento di molteplici attività, non solo sportive.

Il Progetto PalaBotteghelle sarà presentato alla città giovedì 28 gennaio, alle 11.30, alla sala conferenze di Confindustria (via Del Torrione n° 96). Presenzieranno, fra gli altri, Luigi Di Bernardo, direttore generale della Vis, e Angelo Marra, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria della Provincia nonché brand manager della società bianco/amaranto.

Alla conferenza stampa prenderanno parte staff tecnico e dirigenziale della Vis al gran completo e una delegazione dei giocatori guidata dal capitano della squadra Matteo Stracuzzi.

Progettualità PalaBotteghelle e non solo. Verranno illustrate anche le nuove strategie societarie e le ultime novità sul brand Vis.