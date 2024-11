La Vis Reggio Calabria supera il Val Gallico e si prepara alla sfida al PalaLumaka

Soffre nel primo tempo, dilaga dopo l’intervallo. La Vis fa sua gara 1 di finale play off contro il Val Gallico e mette una serie ipoteca sulla vittoria del campionato, con annesso passaggio al girone nazionale per l’ammissione in serie B dove, ad attendere la vincente del derby reggino, ci sono già Agropoli e Patti.

Il primo atto dell’attesissima stracittadina è stato non bello, ma di rara intensità agonistica e all’insegna del fair play in campo, come ogni serie finale che si rispetti. Il Val Gallico per 20 minuti ha fatto capire perché durante la regular season ha tenuto testa ai bianco/amaranto di casa, mettendo il muso avanti poco prima dell’intervallo e dando la sensazione di poter centrare il colpaccio. Ma gli uomini del duo D’Arrigo/Farina, trascinati da un ispiratissimo Spencer (23), dal solito Warwick (16) e da un indomito Savo Sardaro (10), hanno fatto valere la legge del più forte nella ripresa, imponendosi con merito su Tramontana e compagni, incapaci di reggere nelle ultime due frazioni il ritmo indiavolato dei locali.

I primi due quarti scivolano via secondo un copione atteso: Stracuzzi e soci provano a scappare, raggiungendo un vantaggio massimo di 7 punti (22-15), ma il Val Gallico è sempre pronto a ricucire lo strappo. Una schiacciata in contropiede di Luca Laganà impatta sul 24 pari e 4 punti in fila di un combattivo Suraci danno il primo vantaggio del match ai Gebbia boys (27-28), che chiudono avanti la prima frazione di 3 lunghezze (29-32).

Al rientro dagli spogliatoi, però, la musica cambia, e a salire in cattedra di prepotenza è James William Warwick. L’inglese della Vis, silente nel primo tempo, si scatena con un parziale iniziale tutto suo di 9-0 che costringe coach Gebbia al time out immediato. Una tripla di un positivissimo Costantino dall’angolo chiude un terzo quarto da favola per la Vis (27-11 il parziale), con Savo Sardaro incontenibile su entrambi i lati del campo e un sontuoso Spencer sotto le plance. Proprio il prodotto della Hillcrest Higt School mette la pietra tombale al match con una devastante schiacciata con annesso quinto fallo di capitan Tramontana (68-53).

Nel finale la Vis si limita a gestire la doppia cifra di vantaggio e dopodomani al PalaLumaka proverà a chiudere la serie in due partite.

Questo il tabellino della partita:

Vis Reggio Calabria – Val Gallico 75-64

(17-13, 29-32, 56-43)

Vis Reggio Calabria: Savo Sardaro 10, Lobasso 2, Warwick 16, Fazio 7, Spencer 23, Stracuzzi 4, Venuto 5, Costantino 5, Franzò 3, Gerardis N.E., Bonaccorso N.E., Cedro N.E. Allenatori: D’Arrigo e Farina.

Val Gallico: Viglianisi 6, Barrile 12, Tramontana 7, M. Laganà 10, L. Laganà 14, Suraci 6, Vazzana 2, Romeo 7, Messineo N.E., Neri N.E., Egwoh N.E. Allenatore: Gebbia.

Arbitri: Micino di Cosenza e Migliaccio di Catanzaro.