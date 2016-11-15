La Vis recupera domani la gara contro il Basket Villa

L’appuntamento è fissato per domani 16 novembre, ore 19, sul parquet amico del PalaBotteghelle. La Vis Reggio Calabria, reduce dal sofferto successo all’overtime contro la Botteghelle Basket, recupera la gara della seconda giornata di andata contro il Basket Villa di coach Cotroneo. Una ghiotta occasione per gli uomini del duo D’Arrigo/Farina di affiancare al secondo posto Lamezia e Val Gallico e portarsi a due sole lunghezze dalla capolista Bim Bum Basket Rende, con un’ulteriore match (quello contro i gialloneri lametini) da recuperare.

Il momento in casa Vis è decisamente positivo. I bianco/amaranto, dopo l’inattesa ma per certi versi salutare battuta d’arresto all’esordio in campionato in quel di Catanzaro, hanno trovato continuità sul piano del gioco e dei risultati, inanellando quattro vittorie consecutive e acquisendo sempre maggiore consapevolezza nei propri mezzi. L’intesa fra vecchi e nuovi componenti del roster cresce di partita in partita e i margini di miglioramento sono ancora ampi. Questo nonostante l’infortunio alla clavicola di Arillotta (il rientro della guardia ex Cap, Audax, Nuova Jolly e Val Gallico è previsto non prima del 2017) limiti sensibilmente le rotazioni, privando i reggini di un elemento utile su entrambi i lati del campo.

L’esperienza del trio Vinci/Meduri/Barreca costituisce la maggiore insidia del quintetto villese, desideroso di riscatto dopo il pesante ko di due giorni fa a Lamezia. Ma Tramontana e compagni puntano decisi al pokerissimo di vittorie e ad accorciare le distanze dalla vetta della classifica.